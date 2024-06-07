«Росатом» считает недостаточным объем господдержки разработки российского ПО
Государство выделяет недостаточный объем средств на проекты по разработке российского программного обеспечения (ПО). Об этом заявила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева на конференции «Коммерсанта», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Солнцева во время дискуссии задала советнику генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Михаилу Азовцеву риторический вопрос о том, как может быть достаточно выделяемых 7 млрд руб. для создания российского стека ПО.
«Это несопоставимо со стоящей задачей. И давайте так и говорить <…> Этого мало», – сказала она.
Она также подняла вопрос о том, что в реестре российского ПО нет разницы между решениями, которые построены на иностранных компонентах, и теми, которые построены на российских операционных системах.
В декабре «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного ПО было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Включение софта и программно-аппаратных комплексов в этот перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках. Однако опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что стек решений перекрывает потребности импортозамещения только формально.