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«Росатом» считает недостаточным объем господдержки разработки российского ПО

Ведомости

Государство выделяет недостаточный объем средств на проекты по разработке российского программного обеспечения (ПО). Об этом заявила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева на конференции «Коммерсанта», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Солнцева во время дискуссии задала советнику генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Михаилу Азовцеву риторический вопрос о том, как может быть достаточно выделяемых 7 млрд руб. для создания российского стека ПО.

«Это несопоставимо со стоящей задачей. И давайте так и говорить <…> Этого мало», – сказала она.

Она также подняла вопрос о том, что в реестре российского ПО нет разницы между решениями, которые построены на иностранных компонентах, и теми, которые построены на российских операционных системах.

В декабре «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного ПО было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Включение софта и программно-аппаратных комплексов в этот перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках. Однако опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что стек решений перекрывает потребности импортозамещения только формально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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