«Росатом» считает недостаточным объем господдержки разработки российского ПО

В декабре «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного ПО было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Включение софта и программно-аппаратных комплексов в этот перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках. Однако опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что стек решений перекрывает потребности импортозамещения только формально.