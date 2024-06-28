Миллер: Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
В 2027 г. «Газпром» планирует запустить «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год, в результате чего Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. Об этом заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер по итогам собрания акционеров.
«С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», – приводятся слова Миллера в сообщении компании.
Он также сообщил, что энергопотребление в мире будет увеличиваться из-за роста населения, развития экономик и ускоряющейся цифровизации. При этом доля природного газа в мировом энергобалансе может превысить 26%. В частности, лидером роста газопотребления будет оставаться Китай.
«Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в КНР по «Силе Сибири», отметил Миллер. Ожидается, что в следующем году газопровод выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год. Председатель правления добавил также, что в 2023 г. поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.
7 июня «Газпром» и казахстанская госкомпания Qazaqgaz подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия договоров – 2025-2040 гг. Для обеспечения транзита предусматривается расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» и реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана.