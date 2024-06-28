Миллер: Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

«Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в КНР по «Силе Сибири», отметил Миллер. Ожидается, что в следующем году газопровод выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год. Председатель правления добавил также, что в 2023 г. поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.