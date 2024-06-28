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Миллер: Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Ведомости

В 2027 г. «Газпром» планирует запустить «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год, в результате чего Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. Об этом заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер по итогам собрания акционеров.

«С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», – приводятся слова Миллера в сообщении компании.

Он также сообщил, что энергопотребление в мире будет увеличиваться из-за роста населения, развития экономик и ускоряющейся цифровизации. При этом доля природного газа в мировом энергобалансе может превысить 26%. В частности, лидером роста газопотребления будет оставаться Китай.

«Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в КНР по «Силе Сибири», отметил Миллер. Ожидается, что в следующем году газопровод выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год. Председатель правления добавил также, что в 2023 г. поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.

7 июня «Газпром» и казахстанская госкомпания Qazaqgaz подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия договоров – 2025-2040 гг. Для обеспечения транзита предусматривается расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» и реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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