СУЭК продала энергетические и логистические подразделения
Сделки включают в себя Сибирскую генерирующую компанию и Национальную транспортную компанию.
«Покупателями компаний выступили российские структуры», – цитирует агентство компанию.
Сделки позволят упростить корпоративное управление компаниями и реализацию планов их инвестиционного развития. На текущую операционную деятельность компаний они не повлияли. Дочерние предприятия и филиалы продолжат выполнять обязательства перед потребителями и партнерами в полном объеме.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.