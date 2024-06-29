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СУЭК продала энергетические и логистические подразделения

Ведомости

Российская угледобывающая компания СУЭК продала энергетические и логистические подразделения в рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Сделки включают в себя Сибирскую генерирующую компанию и Национальную транспортную компанию.

«Покупателями компаний выступили российские структуры», – цитирует агентство компанию.

Сделки позволят упростить корпоративное управление компаниями и реализацию планов их инвестиционного развития. На текущую операционную деятельность компаний они не повлияли. Дочерние предприятия и филиалы продолжат выполнять обязательства перед потребителями и партнерами в полном объеме.

14 июня СУЭК продала все портовые активы в РФ в пользу структур, находящихся под контролем бывшего менеджмента логистического подразделения компании.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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