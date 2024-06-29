СУЭК продала энергетические и логистические подразделения

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.