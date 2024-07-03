Производители поддержали поправки для доступности лекарств при акцизе на спирт
Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) поддержала поправки правительства по обеспечению доступности лекарств при введении акциза на медицинский спирт, сообщили в пресс-службе.
«Решение правительства оградить фармотрасль от дополнительной нагрузки стало результатом совместной кропотливой работы <...>. Благодаря выверенному решению удастся избежать остановки производства ряда лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций, избежать удорожания лекарственных препаратов», – заявил председатель правления ассоциации Алексей Кедрин.
В октябре 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АФПЕАЭС в Минфин писал, что ассоциация не поддержала введение акциза на медицинский спирт. В организации предупреждали, что инициатива не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, а цены на лекарственные средства, в том числе из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП), вырастут.
Минфин в конце мая предложил сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта, т. е. этанола). 20 июня Госдума приняла в первом чтении проект о новых подакцизных товарах.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2023 г. выступила за введение акциза на весь этиловый спирт. По ее заявлению, в 2022 г. при нуждах сектора здравоохранения в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн. Из оставшихся 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.
В 2023 г. в России было произведено 6,1 млн дал фармсубстанции этанола, отгружено 5,3 млн дал, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). С января по апрель 2024 г. выпущено 1,9 млн дал медспирта (в 2023 г. – 2,1 млн дал), отгружено за этот же период 1,8 млн дал (годом ранее – 1,6 млн дал).