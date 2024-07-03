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Производители поддержали поправки для доступности лекарств при акцизе на спирт

Ведомости

Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) поддержала поправки правительства по обеспечению доступности лекарств при введении акциза на медицинский спирт, сообщили в пресс-службе.

«Решение правительства оградить фармотрасль от дополнительной нагрузки стало результатом совместной кропотливой работы <...>. Благодаря выверенному решению удастся избежать остановки производства ряда лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций, избежать удорожания лекарственных препаратов», – заявил председатель правления ассоциации Алексей Кедрин.

В октябре 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АФПЕАЭС в Минфин писал, что ассоциация не поддержала введение акциза на медицинский спирт. В организации предупреждали, что инициатива не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, а цены на лекарственные средства, в том числе из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП), вырастут.

Минфин в конце мая предложил сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта, т. е. этанола). 20 июня Госдума приняла в первом чтении проект о новых подакцизных товарах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2023 г. выступила за введение акциза на весь этиловый спирт. По ее заявлению, в 2022 г. при нуждах сектора здравоохранения в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн. Из оставшихся 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.

В 2023 г. в России было произведено 6,1 млн дал фармсубстанции этанола, отгружено 5,3 млн дал, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). С января по апрель 2024 г. выпущено 1,9 млн дал медспирта (в 2023 г. – 2,1 млн дал), отгружено за этот же период 1,8 млн дал (годом ранее – 1,6 млн дал).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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