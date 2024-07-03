Производители поддержали поправки для доступности лекарств при акцизе на спирт

В октябре 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АФПЕАЭС в Минфин писал, что ассоциация не поддержала введение акциза на медицинский спирт. В организации предупреждали, что инициатива не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, а цены на лекарственные средства, в том числе из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП), вырастут.