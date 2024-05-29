Минфин внес в правительство предложения по акцизам на медспирт и жидкий никотин

В них также отмечается, что взимание акциза на жидкий никотин при его ввозе в Россию, учитывая незначительное число импортеров, снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов и сократит нелегальный ввоз этой продукции. Сейчас, как следует из материалов, контроль со стороны налоговых органов за использованием жидкого никотина затруднен, так как он не относится к подакцизным товарам и налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации по акцизам.