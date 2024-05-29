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Минфин внес в правительство предложения по акцизам на медспирт и жидкий никотин

Для ряда спиртосодержащих лекарств и никотиносодержащей продукции можно будет оформить налоговый вычет
Анна Киселева
Николай Хижняк / РИА Новости

Минфин внес в правительство законопроект, предполагающий признание подакцизными товарами медицинского спирта (фармацевтической субстанции этилового спирта, т. е. этанола) и ряда спиртосодержащих лекарств, а также никотинового сырья и бестабачной никотиносодержащей смеси для нагревания. Изменения вносятся в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты.

Министерство финансов предлагает усовершенствовать акцизное налогообложение по тем категориям товаров, где применяются схемы уклонения от уплаты косвенных налогов, а бюджет недополучает доходы, сказано в материалах ведомства.

Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта, говорится в материалах Минфина. Ставка акциза, согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января по 31 декабря 2025 г. составит 669 руб. за 1 л безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 г. – 696 руб. за 1 л.

Также предусмотрено предоставление полного вычета акциза на медспирт, использованный для производства лекарств, сказано в материалах. Конкретный перечень лекарств и медизделий для предоставления вычета утвердит правительство, следует из материалов ведомства. Это, как считают в Минфине, позволит не допустить роста цен на спиртосодержащие лекарства.

О планах Минфина ввести акциз на фармсубстанцию этанола, а также на спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства, «Ведомости» писали 28 мая со ссылкой на разработанный ведомством законопроект. Этот список будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь и которая сама по себе не является суррогатом.

Сколько этанола производится в РФ

В 2023 г. в России было произведено 6,1 млн дал фармсубстанции этанола, отгружено 5,3 млн дал, следует из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, данные от Росалкогольтабакконтроля, за 2022 г. и ранее не представлены). С января по апрель 2024 г. выпущено 1,9 млн дал медспирта (в 2023 г. – 2,1 млн дал), отгружено за этот же период 1,8 млн дал (годом ранее – 1,6 млн дал), следует из ЕМИСС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в частности, направила в Минфин свой отзыв, в котором предлагает провести анализ влияния вносимых изменений на себестоимость лекарственных препаратов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ФАС. В Минпромторг данный законопроект не поступал.

Принятие законопроекта, как следует из пояснительной записки к нему, может увеличить стоимость лекарств, используемых для производства нелегального алкоголя – например, средств с международным непатентованным наименованием (мнн) этанол. По данным аналитической компании RNC Pharma, продажи мнн этанол в 2023 г. составили 12,5 млн упаковок (+35% за год) и 6,6 млрд руб. (-5%). При введении нового порядка обложения акцизами, по мнению директора департамента налогового и юридического консультирования Kept Антона Гребенчука, риски удорожания ряда лекарств, не используемых в выпуске нелегальной алкогольной продукции, могут возникнуть, если перечень будет неполным или будет несвоевременно обновляться.

Согласно оценкам RNC Pharma на 2023 г., фармацевтическая отрасль использует порядка 37 000–39 000 т субстанции этанола в год.

Предполагается, что акциз на фармсубстанцию этанола позволит пресечь схемы уклонения от косвенного налога при производстве алкоголя из медицинского спирта и в целом сократить рынок нелегальной алкогольной продукции, говорится в материалах Минфина.

Для улучшения контроля на табачном рынке Минфин предлагает ввести акциз на жидкий никотин. При этом предусматривается возможность получения сырьевого вычета при производстве никотиносодержащей продукции, говорится в материалах ведомства.

В них также отмечается, что взимание акциза на жидкий никотин при его ввозе в Россию, учитывая незначительное число импортеров, снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов и сократит нелегальный ввоз этой продукции. Сейчас, как следует из материалов, контроль со стороны налоговых органов за использованием жидкого никотина затруднен, так как он не относится к подакцизным товарам и налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации по акцизам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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