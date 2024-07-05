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Экс-председатель совета директоров S7 занял пост первого замгендиректора Whoosh

Ведомости

Первым заместителем генерального директора кикшерингового сервиса Whoosh стал Антон Еремин, говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что это назначение говорит об укреплении управленческой вертикали, Whoosh продолжает расти и удерживать лидерство в отрасли кикшеринга в России.

До этого Антон Еремин занимал пост коммерческого директора, заместителя и позднее генерального директора, председателя совета директоров авиакомпании S7.

21 июня в компании Whoosh сообщили, что за период с 1 января по 20 июня 2024 года число поездок выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 55,3 млн. Количество поездок на активного пользователя за год выросло на 32%.

Всего в сервисе было зарегистрировано 23,9 млн аккаунтов, годом ранее показатель составлял 15,2 млн — рост на 57%. Парк сервиса вырос на 50% по сравнению с 21 июня 2023 г. и составил 199 500 средств индивидуальной мобильности (СИМ).

2 июля акционеры кикшеринг-сервиса Whoosh утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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