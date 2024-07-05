Экс-председатель совета директоров S7 занял пост первого замгендиректора Whoosh
В компании отметили, что это назначение говорит об укреплении управленческой вертикали, Whoosh продолжает расти и удерживать лидерство в отрасли кикшеринга в России.
До этого Антон Еремин занимал пост коммерческого директора, заместителя и позднее генерального директора, председателя совета директоров авиакомпании S7.
Всего в сервисе было зарегистрировано 23,9 млн аккаунтов, годом ранее показатель составлял 15,2 млн — рост на 57%. Парк сервиса вырос на 50% по сравнению с 21 июня 2023 г. и составил 199 500 средств индивидуальной мобильности (СИМ).