Акционеры Whoosh одобрили рекомендацию о невыплате дивидендов
Акционеры кикшеринг-сервиса Whoosh утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции Whoosh в 16:47 мск торговались по 297,05 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подорожали на 0,29%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,92% и составил 3215,43 пункта, транспортный индекс увеличился на 0,76% до 1941,98 п. С начала года котировки сервиса выросли на 36,71%, бенчмарки – на 3,75 и 8,99% соответственно.
Рекомендация совета директоров Whoosh не платить дивиденды по итогам 2023 г. была раскрыта 21 мая. В сообщении по итогам решений коллегиального органа уточнялось, что компания планирует вернуться к вопросу о дивидендах в IV квартале 2024 г.
Чистая прибыль Whoosh за 2023 г. увеличилась в 2,3 раза и составила 1,9 млрд руб. Чистый долг компании вырос в 2,4 раза до 8,5 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам года составило 1,9х против 1,1х за 2022 г.