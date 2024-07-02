Акционеры Whoosh одобрили рекомендацию о невыплате дивидендов

Акции Whoosh в 16:47 мск торговались по 297,05 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подорожали на 0,29%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,92% и составил 3215,43 пункта, транспортный индекс увеличился на 0,76% до 1941,98 п. С начала года котировки сервиса выросли на 36,71%, бенчмарки – на 3,75 и 8,99% соответственно.