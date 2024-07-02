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Акционеры Whoosh одобрили рекомендацию о невыплате дивидендов

Ведомости

Акционеры кикшеринг-сервиса Whoosh утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции Whoosh в 16:47 мск торговались по 297,05 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подорожали на 0,29%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,92% и составил 3215,43 пункта, транспортный индекс увеличился на 0,76% до 1941,98 п. С начала года котировки сервиса выросли на 36,71%, бенчмарки – на 3,75 и 8,99% соответственно.

Рекомендация совета директоров Whoosh не платить дивиденды по итогам 2023 г. была раскрыта 21 мая. В сообщении по итогам решений коллегиального органа уточнялось, что компания планирует вернуться к вопросу о дивидендах в IV квартале 2024 г.

27 марта кикшеринг-сервис раскрыл результаты по итогам 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка Whoosh за год выросла на 68% и достигла 10,7 млрд руб. EBITDA – на 36% до 4,5 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 42% против 51% по итогам 2022 г. 

Чистая прибыль Whoosh за 2023 г. увеличилась в 2,3 раза и составила 1,9 млрд руб. Чистый долг компании вырос в 2,4 раза до 8,5 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам года составило 1,9х против 1,1х за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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