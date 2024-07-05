У РЖД могут появиться судоходные «дочки»
«Неплохая инициатива обсуждается, чтобы, может быть, РЖД создали свои судоходные компании, которые могли бы работать», – сказал он.
По его словам, согласно исследованиям, к реке тяготеет достаточно большой объем грузов, особенно в направлении Азово-Черноморского региона. Важно заняться их переключением с автомобильного и железнодорожного транспорта. Анисимов добавил, что у иностранных железнодорожных компаний есть судоходные «дочки», они работают и взаимодействуют.
Анисимов отметил, что важно заняться переключением грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта. «Мы в свое время проводили научно-исследовательскую работу, где увидели, что особенно в направлении Азово-Черноморского региона, но большую часть грузов, конечно, везет автомобильный и железнодорожный транспорт», – добавил он.
За первые пять месяцев этого года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, в январе – мае 2024 г. по сети РЖД во всех видах сообщения перевезли более 3,24 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). На внутреннем сообщении было отправлено 1,3 млн ДФЭ – это больше показателя 2023 г. на 11,6%. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 7,5% и достигло более 2,34 млн ДФЭ.