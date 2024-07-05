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У РЖД могут появиться судоходные «дочки»

Ведомости

Обсуждается инициатива о создании «Российскими железными дорогами» (РЖД) своих судоходных компаний. Об этом заявил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов, пишет ТАСС.

«Неплохая инициатива обсуждается, чтобы, может быть, РЖД создали свои судоходные компании, которые могли бы работать», – сказал он.

По его словам, согласно исследованиям, к реке тяготеет достаточно большой объем грузов, особенно в направлении Азово-Черноморского региона. Важно заняться их переключением с автомобильного и железнодорожного транспорта. Анисимов добавил, что у иностранных железнодорожных компаний есть судоходные «дочки», они работают и взаимодействуют.

Анисимов отметил, что важно заняться переключением грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта. «Мы в свое время проводили научно-исследовательскую работу, где увидели, что особенно в направлении Азово-Черноморского региона, но большую часть грузов, конечно, везет автомобильный и железнодорожный транспорт», – добавил он.

За первые пять месяцев этого года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, в январе – мае 2024 г. по сети РЖД во всех видах сообщения перевезли более 3,24 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). На внутреннем сообщении было отправлено 1,3 млн ДФЭ – это больше показателя 2023 г. на 11,6%. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 7,5% и достигло более 2,34 млн ДФЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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