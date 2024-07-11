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Borjomi продала российский завод по производству минеральной воды

Ведомости

IDS Borjomi Russia в начала июня продала 100% ООО «Карачинская звезда» в Новосибирской области ООО «Торговый дом Усть-Каменский». На данные Kartotreka.ru обратил внимание «Коммерсантъ». 

99% ООО «Торговый дом Усть-Каменский» принадлежат Евгению Громчакову, еще 1% – Андрею Голодову. Источник «Коммерсанта» на рынке рассказал, что Громчаков является новосибирским бизнесменом и занимается «разработкой карьеров».

Ранее «Карачинская звезда», у которой есть лицензия на разработку скважины минеральной воды в Чановском районе, принадлежала ООО «Компания Чистая вода» (99% долей) и «Минводы Боржоми» (1%). Обе структуры входят в IDS Borjomi Russia и принадлежат офшору Highroad Holdings, который управляется Rissa Investments Limited (головная компания IDS Borjomi Russia).

По состоянию на июнь 2022 г. 49,99% Rissa Investments владела «Альфа-групп», пишет «Коммерсантъ». Весной 2022 г. против основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена санкции ввели ЕС и Великобритания. На фоне этого Borjomi приостанавливала производство. Для снятия ограничений группа передала правительству Грузии 7,73% в Rissa Investments.

Независимый эксперт Алена Кондратьева рассказала, что «Карачинская звезда» выпускает воду «Чистозерье». По ее словам, сделка включала права на бренд и производственные мощности, ее стоимость могла составить 60–65 млн руб.

Кондратьева предположила, что продажа завода связана с возможными планами IDS Borjomi сосредоточиться на федеральных брендах в портфеле, например на «Святом источнике». Директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов допустил, что компания приняла решение из-за сильного конкурента на рынке Новосибирской области – «Карачинского источника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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