Borjomi продала российский завод по производству минеральной воды

По состоянию на июнь 2022 г. 49,99% Rissa Investments владела «Альфа-групп», пишет «Коммерсантъ». Весной 2022 г. против основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена санкции ввели ЕС и Великобритания. На фоне этого Borjomi приостанавливала производство. Для снятия ограничений группа передала правительству Грузии 7,73% в Rissa Investments.