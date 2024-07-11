Borjomi продала российский завод по производству минеральной воды
IDS Borjomi Russia в начала июня продала 100% ООО «Карачинская звезда» в Новосибирской области ООО «Торговый дом Усть-Каменский». На данные Kartotreka.ru обратил внимание «Коммерсантъ».
99% ООО «Торговый дом Усть-Каменский» принадлежат Евгению Громчакову, еще 1% – Андрею Голодову. Источник «Коммерсанта» на рынке рассказал, что Громчаков является новосибирским бизнесменом и занимается «разработкой карьеров».
Ранее «Карачинская звезда», у которой есть лицензия на разработку скважины минеральной воды в Чановском районе, принадлежала ООО «Компания Чистая вода» (99% долей) и «Минводы Боржоми» (1%). Обе структуры входят в IDS Borjomi Russia и принадлежат офшору Highroad Holdings, который управляется Rissa Investments Limited (головная компания IDS Borjomi Russia).
По состоянию на июнь 2022 г. 49,99% Rissa Investments владела «Альфа-групп», пишет «Коммерсантъ». Весной 2022 г. против основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена санкции ввели ЕС и Великобритания. На фоне этого Borjomi приостанавливала производство. Для снятия ограничений группа передала правительству Грузии 7,73% в Rissa Investments.
Независимый эксперт Алена Кондратьева рассказала, что «Карачинская звезда» выпускает воду «Чистозерье». По ее словам, сделка включала права на бренд и производственные мощности, ее стоимость могла составить 60–65 млн руб.
Кондратьева предположила, что продажа завода связана с возможными планами IDS Borjomi сосредоточиться на федеральных брендах в портфеле, например на «Святом источнике». Директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов допустил, что компания приняла решение из-за сильного конкурента на рынке Новосибирской области – «Карачинского источника».