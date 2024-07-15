В Таджикистане появится китайская солнечная электростанция

11 июля агентство Reuters писало, что почти две трети крупных ветряных и солнечных электростанций, строящихся в мире, находятся в Китае. Резкий рост возобновляемых мощностей привел к сокращению доли угля в производстве электроэнергии до новых минимумов. Китай строит 339 ГВт ветровых и солнечных электростанций – 64% от общемирового объема. Это более чем в восемь раз превышает проектный портфель занимающих второе место США с 40 ГВт. Темпы развития Китая делают глобальную цель утроить мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к концу 2030 г. «вполне достижимой» даже без увеличения объемов гидроэнергетики. Поглощение бума ВИЭ остается проблемой для энергетической сети Китая, ориентированной на уголь, и необходимо ускорение строительства линий электропередачи.