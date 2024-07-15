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В Таджикистане появится китайская солнечная электростанция

Ведомости

Китайская корпорация China Datang планирует построить солнечную электростанцию в Согдийской области Таджикистана, которая будет вырабатывать до 500 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщается на странице региона в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода встретился с генеральным директором китайской корпорации China Datang в Центральной Азии Ван Хао. Глава региона рассказал об экономической ситуации в области и имеющихся ресурсах и возможностях, об укреплении сотрудничества с китайскими производственными компаниями.

Корпорация China Datang является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Китае. Компания также наладила производство солнечных батарей и производит «зеленую энергию» в различных странах мира, в том числе в соседней Республике Узбекистан. Ахмадзода выразил готовность наладить сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в производстве «зеленой энергии».

11 июля агентство Reuters писало, что почти две трети крупных ветряных и солнечных электростанций, строящихся в мире, находятся в Китае. Резкий рост возобновляемых мощностей привел к сокращению доли угля в производстве электроэнергии до новых минимумов. Китай строит 339 ГВт ветровых и солнечных электростанций – 64% от общемирового объема. Это более чем в восемь раз превышает проектный портфель занимающих второе место США с 40 ГВт. Темпы развития Китая делают глобальную цель утроить мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к концу 2030 г. «вполне достижимой» даже без увеличения объемов гидроэнергетики. Поглощение бума ВИЭ остается проблемой для энергетической сети Китая, ориентированной на уголь, и необходимо ускорение строительства линий электропередачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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