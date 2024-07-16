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«Победа» увеличила число перевезенных авиапассажиров на 8,6% в первом полугодии

Ведомости

Авиакомпания «Победа» в первом полугодии увеличила число перевезенных пассажиров до 6,6 млн человек. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 г., пишет ТАСС со ссылкой на сообщение лоукостера.

На внутренних маршрутах было перевезено 5,7 млн клиентов. На международных линиях – 963 000 авиапассажиров, рост составил 89% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне лоукостер перевез 1,2 млн человек.

11 июля также стало известно, что пассажиропоток группы «Аэрофлот» (помимо одноименной авиакомпании в группу входят «Россия» и «Победа») в первом полугодии увеличился на 21,4%, составив более 25,4 млн человек.

По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний в России в июне вырос на 6% до 10,7 млн человек. Среди крупнейших перевозчиков агентство отметило «Аэрофлот», «Россию», «Победу», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». За месяц они перевезли 7,3 млн человек, что на 7,5% больше показателя июня прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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