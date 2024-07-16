«Победа» увеличила число перевезенных авиапассажиров на 8,6% в первом полугодии

По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний в России в июне вырос на 6% до 10,7 млн человек. Среди крупнейших перевозчиков агентство отметило «Аэрофлот», «Россию», «Победу», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». За месяц они перевезли 7,3 млн человек, что на 7,5% больше показателя июня прошлого года.