«Победа» увеличила число перевезенных авиапассажиров на 8,6% в первом полугодии
Авиакомпания «Победа» в первом полугодии увеличила число перевезенных пассажиров до 6,6 млн человек. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 г., пишет ТАСС со ссылкой на сообщение лоукостера.
На внутренних маршрутах было перевезено 5,7 млн клиентов. На международных линиях – 963 000 авиапассажиров, рост составил 89% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне лоукостер перевез 1,2 млн человек.
11 июля также стало известно, что пассажиропоток группы «Аэрофлот» (помимо одноименной авиакомпании в группу входят «Россия» и «Победа») в первом полугодии увеличился на 21,4%, составив более 25,4 млн человек.
По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний в России в июне вырос на 6% до 10,7 млн человек. Среди крупнейших перевозчиков агентство отметило «Аэрофлот», «Россию», «Победу», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». За месяц они перевезли 7,3 млн человек, что на 7,5% больше показателя июня прошлого года.