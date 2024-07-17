Российские компании начали активнее искать сотрудников в Африке
По данным за первые шесть месяцев текущего года, семь из десяти зарубежных стран, где наблюдается прирост вакансий от российских компаний, являются государствами Африки. Наибольший прирост вакансий отмечается в Кении – их добавилось более 3000 за январь – июнь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2023 г. На втором месте находится Зимбабве с приростом 1400 вакансий, на третьем – Камерун с 829 вакансиями.
Издание отмечает, что число вакансий в Кении увеличилось в 39 раз, в Зимбабве – в 15 раз, а в Камеруне – в девять раз. По темпам прироста числа вакансий среди неафриканских стран выделились Албания, Пакистан и Бельгия. В числе лидеров по вакансиям – Казахстан (143 000) и Белоруссия (106 000). В качестве самых востребованных специалистов рекрутеры отметили менеджеров по работе с клиентами, IT-специалистов и маркетологов.
10 июля президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. По его словам, в прошлом году количество работающих составило 73,4 млн человек. В этом году показатель поднялся до 74,1 млн работающих. Глава государства сообщил, что открытыми остаются более 2 млн вакансий.