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Российские компании начали активнее искать сотрудников в Африке

Ведомости

Компании из России активнее ищут сотрудников из стран Африки на фоне дефицита кадров, сообщает РБК со ссылкой на материалы аналитиков hh.ru.

По данным за первые шесть месяцев текущего года, семь из десяти зарубежных стран, где наблюдается прирост вакансий от российских компаний, являются государствами Африки. Наибольший прирост вакансий отмечается в Кении – их добавилось более 3000 за январь – июнь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2023 г. На втором месте находится Зимбабве с приростом 1400 вакансий, на третьем – Камерун с 829 вакансиями.

Издание отмечает, что число вакансий в Кении увеличилось в 39 раз, в Зимбабве – в 15 раз, а в Камеруне – в девять раз. По темпам прироста числа вакансий среди неафриканских стран выделились Албания, Пакистан и Бельгия. В числе лидеров по вакансиям – Казахстан (143 000) и Белоруссия (106 000). В качестве самых востребованных специалистов рекрутеры отметили менеджеров по работе с клиентами, IT-специалистов и маркетологов.

10 июля президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. По его словам, в прошлом году количество работающих составило 73,4 млн человек. В этом году показатель поднялся до 74,1 млн работающих. Глава государства сообщил, что открытыми остаются более 2 млн вакансий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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