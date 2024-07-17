Российские компании начали активнее искать сотрудников в Африке

Издание отмечает, что число вакансий в Кении увеличилось в 39 раз, в Зимбабве – в 15 раз, а в Камеруне – в девять раз. По темпам прироста числа вакансий среди неафриканских стран выделились Албания, Пакистан и Бельгия. В числе лидеров по вакансиям – Казахстан (143 000) и Белоруссия (106 000). В качестве самых востребованных специалистов рекрутеры отметили менеджеров по работе с клиентами, IT-специалистов и маркетологов.