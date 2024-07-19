Россия нарастила экспорт железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года
В мае российские поставщики увеличили экспорт железа, стали и изделий из них в Евросоюз (ЕС) до 373,1 млн евро. Это максимальный показатель с 2022 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты по данным европейской статистики.
В основном поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро). Ключевым покупателем стала Италия, нарастившая импорт в 1,6 раза до 120 млн евро. При этом наибольший прирост по поставкам от российских компаний – в 7,3 раза до 78,5 млн евро – отмечен по Нидерландам.
Таким образом, сообщает агентство, Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. Следом за ней идет Южная Корея (366,4 млн евро) и Индия (353,8 млн евро).
В середине июня «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы также писали, что Испания в апреле возобновила поставки железа и стали из России после прекращения импорта в декабре прошлого года. Закупки Мадридом российских металлов достигли в апреле 21 300 т, за месяц Испания импортировала железо и сталь на 8 млн евро. При этом в целом товарооборот РФ и Евросоюза по итогам апреля сократился до 5,6 млрд евро. Это минимальный показатель с 2000 г., сообщало агентство.