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Россия нарастила экспорт железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

Ведомости

В мае российские поставщики увеличили экспорт железа, стали и изделий из них в Евросоюз (ЕС) до 373,1 млн евро. Это максимальный показатель с 2022 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты по данным европейской статистики.

В основном поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро). Ключевым покупателем стала Италия, нарастившая импорт в 1,6 раза до 120 млн евро. При этом наибольший прирост по поставкам от российских компаний – в 7,3 раза до 78,5 млн евро – отмечен по Нидерландам.

Таким образом, сообщает агентство, Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. Следом за ней идет Южная Корея (366,4 млн евро) и Индия (353,8 млн евро).

В середине июня «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы также писали, что Испания в апреле возобновила поставки железа и стали из России после прекращения импорта в декабре прошлого года. Закупки Мадридом российских металлов достигли в апреле 21 300 т, за месяц Испания импортировала железо и сталь на 8 млн евро. При этом в целом товарооборот РФ и Евросоюза по итогам апреля сократился до 5,6 млрд евро. Это минимальный показатель с 2000 г., сообщало агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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