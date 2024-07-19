Россия нарастила экспорт железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

В середине июня «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы также писали, что Испания в апреле возобновила поставки железа и стали из России после прекращения импорта в декабре прошлого года. Закупки Мадридом российских металлов достигли в апреле 21 300 т, за месяц Испания импортировала железо и сталь на 8 млн евро. При этом в целом товарооборот РФ и Евросоюза по итогам апреля сократился до 5,6 млрд евро. Это минимальный показатель с 2000 г., сообщало агентство.