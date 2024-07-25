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Россия сохранила лидерство в добыче минтая по результатам первого полугодия

Ведомости

Россия сохранила мировое лидерство по добыче минтая по результатам первого полугодия 2024 г., сообщила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

«Россия сохраняет место крупнейшего добытчика минтая в мире», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). За первую половину 2024 г. российские рыбаки выловили более 1,3 млн т минтая, что в два раза больше показателей США – главного конкурента РФ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вылов минтая в России вырос на 21 000 т, то есть на 1,6%. Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вылов минтая в этом году по всему миру увеличится на 12% и достигнет 3,7 млн т. АДМ прогнозирует улов около 2 млн т на конец года в России.

Президент АДМ Алексей Буглак заявил, что ситуация на мировом рынке остается сложной и оказывает влияние на структуру производства продукции из минтая. Рыбопромышленники переориентируются на выпуск продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, на фоне спада на экспортных рынках филе минтая. Буглак добавил, что сейчас промысел минтая идет во втором по значимости и объему вылова районе – Западно-Беринговоморской зоне.

В апреле стало известно, что рыбаки отмечают восстановление запаса осетровых в России. По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, в 2023 г. рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет – 5,3 млн т. Основным видом был минтай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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