Россия сохранила лидерство в добыче минтая по результатам первого полугодия

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вылов минтая в России вырос на 21 000 т, то есть на 1,6%. Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вылов минтая в этом году по всему миру увеличится на 12% и достигнет 3,7 млн т. АДМ прогнозирует улов около 2 млн т на конец года в России.