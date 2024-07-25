Россия сохранила лидерство в добыче минтая по результатам первого полугодия
Россия сохранила мировое лидерство по добыче минтая по результатам первого полугодия 2024 г., сообщила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).
«Россия сохраняет место крупнейшего добытчика минтая в мире», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). За первую половину 2024 г. российские рыбаки выловили более 1,3 млн т минтая, что в два раза больше показателей США – главного конкурента РФ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вылов минтая в России вырос на 21 000 т, то есть на 1,6%. Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вылов минтая в этом году по всему миру увеличится на 12% и достигнет 3,7 млн т. АДМ прогнозирует улов около 2 млн т на конец года в России.
Президент АДМ Алексей Буглак заявил, что ситуация на мировом рынке остается сложной и оказывает влияние на структуру производства продукции из минтая. Рыбопромышленники переориентируются на выпуск продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, на фоне спада на экспортных рынках филе минтая. Буглак добавил, что сейчас промысел минтая идет во втором по значимости и объему вылова районе – Западно-Беринговоморской зоне.
В апреле стало известно, что рыбаки отмечают восстановление запаса осетровых в России. По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, в 2023 г. рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет – 5,3 млн т. Основным видом был минтай.