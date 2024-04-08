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Глава Росрыболовства сообщил Путину о восстановлении запаса осетровых

Ведомости

Рыбаки-любители и промышленники отмечают восстановление в России запаса осетровых, а конкретно – стерляди. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова», – сообщил Шестаков.

По итогам работы в 2023 г. Шестаков доложил, что российские рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет – 5,3 млн т. Основным видом был минтай. Лососевая путина также показала второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений – 609 000 т (рекорд – 670 000). Также большой объем показала сардина (иваси) – 544 000 т. 

При этом глава Росрыболовства назвал «действительно плохой» и «на уровне критической» ситуацию на Севере. По его словам, воспроизводство сиговых – достаточно длительный процесс. Программа по их восстановлению рассчитана до 2040 г. Предполагается, что финансирование этой программы начнется в рамках нацпроекта «Чистая вода» с 2025 г.

В марте 2023 г. Путин поручил кабмину России, правительствам Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской академии наук разработать комплексную программу по восстановления популяций сиговых видов рыб – муксуна, нельмы и чира – в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Программа включает мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб.

Росрыболовство подняло вопрос о возможности снятия моратория на вылов стерляди в 2023 г. Речь шла об Азово-Черноморском бассейне. Тема вылова стерляди в Каспии не обсуждалсь.

Мораторий на промышленный лов белуги действует в России с 2000 г., севрюги и осетра – с 2005 г. Позже этот запрет поддержали и другие страны Каспийского региона. В 2022 г. Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Казахстан договорились продлить действие моратория на 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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