Глава Росрыболовства сообщил Путину о восстановлении запаса осетровых

По итогам работы в 2023 г. Шестаков доложил, что российские рыбаки добыли рекордный улов за последние 30 лет – 5,3 млн т. Основным видом был минтай. Лососевая путина также показала второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений – 609 000 т (рекорд – 670 000). Также большой объем показала сардина (иваси) – 544 000 т.