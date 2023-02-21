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Росрыболовство обсудит возможность снятия моратория на вылов стерляди

Ведомости

Росрыболовство планирует обсудить с учеными состояние запасов осетровых и возможность снять мораторий на вылов стерляди в Азово-Черноморском бассейне для рыбаков-любителей. Об этом в интервью РБК сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом вопрос вылова стерляди в Каспии пока не обсуждается. Шестаков напомнил, что прикаспийские страны решили продлить запрет на вылов осетровых в этом регионе на 2023 г. «Отменять его пока не планируется. Из того, что можно обсуждать, это открытие вылова стерляди в Азово-Черноморском бассейне, хотя бы для рыболовов-любителей», – сказал он.

По словам Шестакова, Росрыболовство в марте проведет заседание совета по науке и обсудит с учеными последнее исследование состояния запасов осетровых. После этого, отметил он, станет понятно, где запас восстановился и где есть возможность для разрешения добычи.

Мораторий на промышленный лов белуги действует в России с 2000 г., севрюги и осетра – с 2005 г. Позже этот запрет поддержали и другие страны каспийского региона. В 2022 г. Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Казахстан договорились продлить действие моратория на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных