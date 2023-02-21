Росрыболовство обсудит возможность снятия моратория на вылов стерляди
При этом вопрос вылова стерляди в Каспии пока не обсуждается. Шестаков напомнил, что прикаспийские страны решили продлить запрет на вылов осетровых в этом регионе на 2023 г. «Отменять его пока не планируется. Из того, что можно обсуждать, это открытие вылова стерляди в Азово-Черноморском бассейне, хотя бы для рыболовов-любителей», – сказал он.
По словам Шестакова, Росрыболовство в марте проведет заседание совета по науке и обсудит с учеными последнее исследование состояния запасов осетровых. После этого, отметил он, станет понятно, где запас восстановился и где есть возможность для разрешения добычи.
Мораторий на промышленный лов белуги действует в России с 2000 г., севрюги и осетра – с 2005 г. Позже этот запрет поддержали и другие страны каспийского региона. В 2022 г. Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Казахстан договорились продлить действие моратория на 2023 г.