Росрыболовство обсудит возможность снятия моратория на вылов стерляди

При этом вопрос вылова стерляди в Каспии пока не обсуждается. Шестаков напомнил, что прикаспийские страны решили продлить запрет на вылов осетровых в этом регионе на 2023 г. «Отменять его пока не планируется. Из того, что можно обсуждать, это открытие вылова стерляди в Азово-Черноморском бассейне, хотя бы для рыболовов-любителей», – сказал он.