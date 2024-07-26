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РЖД: грузоперевозки через границу с Китаем увеличились почти на 19%

Ведомости

Грузоперевозки через погранпереходы с Китаем выросли на 18,8% за первые шесть месяцев текущего года, сообщила пресс-служба РЖД.

«В первом полугодии в обоих направлениях перевезли 20,2 млн т грузов», – говорится в сообщении. Уточняется, что объем импорта достиг 1,4 млн т, а на экспорт отправили 18,8 млн т. По данным компании, наблюдается рост показателей на 3,6% и 20% соответственно.

РЖД также приводит отчетность по отдельным погранпереходам. Через стык «Забайкальск – Маньчжурия» вывезено 10,1 млн т грузов – отмечается рост на 12,7%. Через погранпереход «Камышовая – Хуньчунь» перевезли 1,8 млн т (+36,4%). Через стык «Гродеково – Суйфэньхэ» прошло 4,1 млн т грузов, а через «Нижнеленинское – Тунцзян» – 2,6 млн т. В основном по железной дороге перевозили уголь, железную руду и лесные грузы.

В июле «Ведомости» также писали, что в первом полугодии резко выросло количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%. К росту перевозок из Китая грузовиками привел продолжающийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в КНР для отправки их по железной дороге в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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