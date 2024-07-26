РЖД: грузоперевозки через границу с Китаем увеличились почти на 19%

В июле «Ведомости» также писали, что в первом полугодии резко выросло количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%. К росту перевозок из Китая грузовиками привел продолжающийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в КНР для отправки их по железной дороге в Россию.