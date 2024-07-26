РЖД: грузоперевозки через границу с Китаем увеличились почти на 19%
«В первом полугодии в обоих направлениях перевезли 20,2 млн т грузов», – говорится в сообщении. Уточняется, что объем импорта достиг 1,4 млн т, а на экспорт отправили 18,8 млн т. По данным компании, наблюдается рост показателей на 3,6% и 20% соответственно.
РЖД также приводит отчетность по отдельным погранпереходам. Через стык «Забайкальск – Маньчжурия» вывезено 10,1 млн т грузов – отмечается рост на 12,7%. Через погранпереход «Камышовая – Хуньчунь» перевезли 1,8 млн т (+36,4%). Через стык «Гродеково – Суйфэньхэ» прошло 4,1 млн т грузов, а через «Нижнеленинское – Тунцзян» – 2,6 млн т. В основном по железной дороге перевозили уголь, железную руду и лесные грузы.
В июле «Ведомости» также писали, что в первом полугодии резко выросло количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%. К росту перевозок из Китая грузовиками привел продолжающийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в КНР для отправки их по железной дороге в Россию.