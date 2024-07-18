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Грузы из Китая все чаще приходится везти автотранспортом

Загруженность железной дороги не позволяет доставить все заказы в контейнерах
Денис Ильюшенков
Везти товары из Китая в фуре быстрее, но цена такой перевозки заметно выше/ Виталий Аньков / РИА Новости

Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло, следует из данных логистических компаний и биржи ATI.SU. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%, сказал «Ведомостям» совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. Абсолютные значения он не назвал. На фоне растущего спроса стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10 000–12 500 за 20-тонную фуру, отметил топ-менеджер.

В первом полугодии 2024 г. российские международные автоперевозчики выполнили более 60 000 рейсов с грузом между Россией и Китаем – почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 г., сказал «Ведомостям» директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков. Количество заявок на автодоставку грузов из других стран во II квартале выросло на 20% год к году, а в первом полугодии – на 17%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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