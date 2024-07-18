Грузы из Китая все чаще приходится везти автотранспортом

Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло, следует из данных логистических компаний и биржи ATI.SU. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%, сказал «Ведомостям» совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. Абсолютные значения он не назвал. На фоне растущего спроса стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10 000–12 500 за 20-тонную фуру, отметил топ-менеджер.