Грузы из Китая все чаще приходится везти автотранспортом

Грузы из Китая все чаще приходится везти автотранспортомЗагруженность железной дороги не позволяет доставить все заказы в контейнерах
Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло, следует из данных логистических компаний и биржи ATI.SU. Число заявок в январе – июне выросло на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%, сказал «Ведомостям» совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. Абсолютные значения он не назвал. На фоне растущего спроса стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10 000–12 500 за 20-тонную фуру, отметил топ-менеджер.
В первом полугодии 2024 г. российские международные автоперевозчики выполнили более 60 000 рейсов с грузом между Россией и Китаем – почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 г., сказал «Ведомостям» директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков. Количество заявок на автодоставку грузов из других стран во II квартале выросло на 20% год к году, а в первом полугодии – на 17%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU.