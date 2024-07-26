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«‎Лукойл» стал первой компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае

Ведомости

Российская нефтегазовая компания «‎Лукойл» стала первой отечественной компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.

В Китае «‎Лукойл» представлен компанией Lukoil Lubricants China, отвечающей за бизнес смазочных материалов в стране. Как рассказали агентству в компании, соответствующий сертификат вручил мэр Шанхая Гун Чжэн.

Статус региональной штаб-квартиры в Шанхае могут получить иностранные инвестиционные компании со статусом независимого юридического лица, общей стоимостью активов материнской компании от $200 млн, при условии внесения ощутимого вклада в развитие местной экономики.

Чистая прибыль «Лукойла» в 2023 г. достигла 1,16 трлн руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Эмитент не раскрывал результаты за 2022 г., по сравнению с итогами 2021 г. чистая прибыль выросла на 48,72%. За второе полугодие 2023 г. чистая прибыль компании составила 595 млрд руб. – на 4,16% ниже среднего значения прогнозов ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков.

Выручка «Лукойла» по сравнению с 2021 г. сократилась на 16% и составила 7,93 трлн руб. Операционная прибыль в 2023 г. достигла 1,43 трлн руб. – на 45,92% выше, чем по итогам 2021 г. По итогам второго полугодия выручка достигла 4,33 трлн руб. – на 3,05% ниже ожиданий ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов. Общий совокупный доход «Лукойла» за 2023 г. достиг 1,72 трлн руб. и увеличился с 2021 г. в 2,3 раза. Прибыль на акцию составила 1667,65 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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