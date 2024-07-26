«Лукойл» стал первой компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае
В Китае «Лукойл» представлен компанией Lukoil Lubricants China, отвечающей за бизнес смазочных материалов в стране. Как рассказали агентству в компании, соответствующий сертификат вручил мэр Шанхая Гун Чжэн.
Статус региональной штаб-квартиры в Шанхае могут получить иностранные инвестиционные компании со статусом независимого юридического лица, общей стоимостью активов материнской компании от $200 млн, при условии внесения ощутимого вклада в развитие местной экономики.
Чистая прибыль «Лукойла» в 2023 г. достигла 1,16 трлн руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Эмитент не раскрывал результаты за 2022 г., по сравнению с итогами 2021 г. чистая прибыль выросла на 48,72%. За второе полугодие 2023 г. чистая прибыль компании составила 595 млрд руб. – на 4,16% ниже среднего значения прогнозов ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков.
Выручка «Лукойла» по сравнению с 2021 г. сократилась на 16% и составила 7,93 трлн руб. Операционная прибыль в 2023 г. достигла 1,43 трлн руб. – на 45,92% выше, чем по итогам 2021 г. По итогам второго полугодия выручка достигла 4,33 трлн руб. – на 3,05% ниже ожиданий ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов. Общий совокупный доход «Лукойла» за 2023 г. достиг 1,72 трлн руб. и увеличился с 2021 г. в 2,3 раза. Прибыль на акцию составила 1667,65 руб.