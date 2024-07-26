«‎Лукойл» стал первой компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае

Выручка «Лукойла» по сравнению с 2021 г. сократилась на 16% и составила 7,93 трлн руб. Операционная прибыль в 2023 г. достигла 1,43 трлн руб. – на 45,92% выше, чем по итогам 2021 г. По итогам второго полугодия выручка достигла 4,33 трлн руб. – на 3,05% ниже ожиданий ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов. Общий совокупный доход «Лукойла» за 2023 г. достиг 1,72 трлн руб. и увеличился с 2021 г. в 2,3 раза. Прибыль на акцию составила 1667,65 руб.