ФАС подвела итоги работы по согласованию преференций за первое полугодие
Федеральная антимонопольная служба подвела итоги работы по согласованию преференций за первое полугодие 2024 г. Было рассмотрено 73 заявления о предоставлении преференций и вынесено 53 решения о согласии с введением ограничений для обеспечения конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечает ФАС, 26 решений было вынесено на реализацию охраны здоровья граждан, по шесть решений – на обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и производство сельскохозяйственной продукции. Три решения вынесены на развитие образования и науки, столько же – на охрану труда. По два решения – на развитие физической культуры и развитие искусства. По одному решению было вынесено на сохранение объектов культурного наследия, защиту окружающей среды и проведение научных исследований.
ФАС также рассмотрела 16 уведомлений о предоставлении преференций и вынесла четыре предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства.
22 июля ФАС сообщила, что по итогам первого полугодия 2024 г. лидерами по количеству ограничивающих конкуренцию соглашений по-прежнему остаются отрасли строительства и дорожного хозяйства, а также поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий.