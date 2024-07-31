ФАС подвела итоги работы по согласованию преференций за первое полугодие

Как отмечает ФАС, 26 решений было вынесено на реализацию охраны здоровья граждан, по шесть решений – на обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и производство сельскохозяйственной продукции. Три решения вынесены на развитие образования и науки, столько же – на охрану труда. По два решения – на развитие физической культуры и развитие искусства. По одному решению было вынесено на сохранение объектов культурного наследия, защиту окружающей среды и проведение научных исследований.