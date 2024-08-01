Венгрия может рассмотреть строительство третьей АЭС

5 июля президент России Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявлял, что граждане Венгрии будут обеспечены недорогой и чистой электроэнергией после запуска в стране новых блоков атомной электростанции «Пакш-2». По словам Путина, продолжаются совместные работы по модернизации атомной электростанции «Пакш», а ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 («Пакш-2») приведет к увеличению мощности АЭС более чем в два раза, а также улучшению энергообеспечения экономики Венгрии.