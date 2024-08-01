Венгрия может рассмотреть строительство третьей АЭС
Власти Венгрии могут рассмотреть вариант создания третьей атомной электростанции, технология строительства будет определена после выбора территории. Теоретически, речь может идти о малом модульном реакторе (ММР), строительством которых занимается только Россия, сообщил руководитель кабинета генерального директора станции «Пакш-1» Пал Ковач в беседе с «РИА Новости».
О том, что Венгрия рассматривает вариант строительства третьей АЭС, возможно, малого модульного реактора, сообщал министр энергетики страны Чаба Лантош. Ковач объяснил, что Лантош говорил так из-за того, что на площадке АЭС «Пакш» построить третью станцию уже нельзя.
«Наверное, нужно строить на другом месте, не знаю, по какой технологии. Но сначала надо найти территорию, которая будет соответствовать требованиям надзора», – сказал руководитель кабинета гендиректора станции.
Он добавил, что поиск новой сейсмоустойчивой площадки и ее лицензирование является долгим процессом, без которого нельзя приступать к выбору технологии. Сроки строительства новой АЭС будут зависеть от скорости развития экономики Венгрии, подчеркнул Ковач.
5 июля президент России Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявлял, что граждане Венгрии будут обеспечены недорогой и чистой электроэнергией после запуска в стране новых блоков атомной электростанции «Пакш-2». По словам Путина, продолжаются совместные работы по модернизации атомной электростанции «Пакш», а ввод в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 («Пакш-2») приведет к увеличению мощности АЭС более чем в два раза, а также улучшению энергообеспечения экономики Венгрии.