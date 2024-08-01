Путин поручил снизить налоги для предприятий радиоэлектронной промышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить налоги и страховые взносы для предприятий по производству оборудования и материалов для радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», – говорится в поручении.
В качестве срока исполнения поручения указано 1 апреля 2025 г.
3 июля правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. В частности, предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для IT-организаций до 2030 г. и расширить для организаций радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.