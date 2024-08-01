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Путин поручил снизить налоги для предприятий радиоэлектронной промышленности

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить налоги и страховые взносы для предприятий по производству оборудования и материалов для радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», – говорится в поручении.

В качестве срока исполнения поручения указано 1 апреля 2025 г.

3 июля правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. В частности, предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для IT-организаций до 2030 г. и расширить для организаций радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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