Путин поручил снизить налоги для предприятий радиоэлектронной промышленности

3 июля правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. В частности, предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для IT-организаций до 2030 г. и расширить для организаций радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.