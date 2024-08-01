Патрушев: прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн
Несмотря на непростые климатические условия, прогноз на урожай зерновых в РФ сохраняется на уровне 132 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
По его словам, к сбору нового урожая уже приступили в 55 регионах РФ. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние.
«Обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн т. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 г., прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», – сообщил Патрушев.
7 июня стало известно, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Весной посевы погибли на чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Подавляющее большинство площадей было пересеяно. Этот год отличается тем, что Россия столкнулась и с заморозками, и с наводнениями, но только в случае с засухой министерство допускает корректировку прогноза по урожаю.