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Патрушев: прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн

Ведомости

Несмотря на непростые климатические условия, прогноз на урожай зерновых в РФ сохраняется на уровне 132 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, к сбору нового урожая уже приступили в 55 регионах РФ. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние.

«Обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн т. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 г., прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», – сообщил Патрушев.

7 июня стало известно, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Весной посевы погибли на чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Подавляющее большинство площадей было пересеяно. Этот год отличается тем, что Россия столкнулась и с заморозками, и с наводнениями, но только в случае с засухой министерство допускает корректировку прогноза по урожаю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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