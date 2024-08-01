Патрушев: прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн

7 июня стало известно, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Весной посевы погибли на чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Подавляющее большинство площадей было пересеяно. Этот год отличается тем, что Россия столкнулась и с заморозками, и с наводнениями, но только в случае с засухой министерство допускает корректировку прогноза по урожаю.