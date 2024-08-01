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Павел Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров впервые был внесен в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.

Самым богатым из российских бизнесменов остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала 2024 г. его состояние увеличилось на $498 млн и составило $31,6 млрд. На втором месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $3,24 млрд до $27,9 млрд. Третьим самым богатым россиянином рейтинга стал акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он увеличил свое состояние на $3,05 млрд до $27 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг 500 богатейших людей мира. В него, в том числе, входят 25 россиян. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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