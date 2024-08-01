Павел Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Самым богатым из российских бизнесменов остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала 2024 г. его состояние увеличилось на $498 млн и составило $31,6 млрд. На втором месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $3,24 млрд до $27,9 млрд. Третьим самым богатым россиянином рейтинга стал акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он увеличил свое состояние на $3,05 млрд до $27 млрд.