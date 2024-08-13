Поставки рыбы и морепродуктов из РФ в Южную Корею упали на 24%

Россия в первом полугодии поставила в Южную Корею 136 700 т рыбы и морепродуктов, что на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, за июнь республика импортировала 13 400 т, тогда как в прошлом году объем за тот же месяц достиг 312 900 т. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.