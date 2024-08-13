Поставки рыбы и морепродуктов из РФ в Южную Корею упали на 24%
Россия в первом полугодии поставила в Южную Корею 136 700 т рыбы и морепродуктов, что на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, за июнь республика импортировала 13 400 т, тогда как в прошлом году объем за тот же месяц достиг 312 900 т. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.
Агентство отмечает, что за полгода Сеул не смог компенсировать выпавшие поставки из России и ряда стран за счет наращивания импорта из других. Общий объем ввоза морепродуктов в Южную Корею за этот период сократился на 7,8% – до 581 000 т. Лидером по поставкам стал Китай (168 000 т), на втором месте Россия, далее следуют Вьетнам (57 600 т), Норвегия (37 100 т) и США (28 300 т).
По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия, отмечал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.