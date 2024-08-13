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Поставки рыбы и морепродуктов из РФ в Южную Корею упали на 24%

Ведомости

Россия в первом полугодии поставила в Южную Корею 136 700 т рыбы и морепродуктов, что на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, за июнь республика импортировала 13 400 т, тогда как в прошлом году объем за тот же месяц достиг 312 900 т. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.

Агентство отмечает, что за полгода Сеул не смог компенсировать выпавшие поставки из России и ряда стран за счет наращивания импорта из других. Общий объем ввоза морепродуктов в Южную Корею за этот период сократился на 7,8% – до 581 000 т. Лидером по поставкам стал Китай (168 000 т), на втором месте Россия, далее следуют Вьетнам (57 600 т), Норвегия (37 100 т) и США (28 300 т).

По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет. Объем поставок за рубеж увеличился на 12% до 2,2 млн т относительно 2022 г. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия, отмечал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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