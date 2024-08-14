Власти усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях

За I квартал 2024 г. общая сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений снизилась почти на 20%, с $12,04 млрд до $9,7 млрд. Средняя цена сделки также сократилась – показатель упал на 23,5% с $68,6 млн в I квартале 2023 г. до $52,1 млн в I квартале 2024 г. В I квартале сделки по выходу из российского бизнеса закрыли 15 иностранцев общей стоимостью $727,2 млн. При этом в аналогичном периоде предыдущего года прошла 21 сделка совокупным объемом $2,6 млрд. Всего в 2023 г. прошло 97 сделок M&A на общую сумму $11,14 млрд, а в 2022 г. – 109 сделок на общую сумму $16,31 млрд. Всего за два года объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.