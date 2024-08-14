Власти усилили контроль за KPI в выкупленных у иностранцев компаниях
Эту информацию подтвердили и другие источники. Запросы касаются всех прошлых сделок, включая 2022 и 2023 гг., добавил глава регуляторной практики «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Нато Цхакая. По словам советника BIRCH LEGAL Александра Гаврилова, особая активность по таким запросам была зафиксирована в начале июля – по итогам первого полугодия – и в январе, но точечные запросы поступали и в другие периоды. Советник адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк предположил, что активность ведомств возросла после того, как на них снизилась нагрузка по вопросам рассмотрения и предварительного одобрения заявок на получение согласования правительственной комиссии.
KPI должны предусматривать, в том числе, сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности компании, сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам. По словам Дорошко, в зависимости от специфики бизнеса могут быть установлены другие требования. Хотя в законодательстве не прописана конкретная ответственность за несоблюдение KPI, собеседники издания предполагают, что это могут быть штрафы, внешнее управление, изъятие активов или ограничение их права распоряжаться ими и другие меры.
В мае «Ведомости» писали, что в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продолжает поступать большое количество заявок на выкуп у нерезидентов бизнеса в России, но объемы сделок сокращаются. За I квартал правкомиссия рассмотрела «не сказать что рекордное, но довольно большое» число таких заявлений со стороны отечественных инвесторов. При этом процесс рассмотрения заявок постепенно ускоряется: это происходит потому, что Минфин стремится сделать процесс более эффективным и ускоряет рассмотрение «несложных» заявок на выкуп бизнеса.
За I квартал 2024 г. общая сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений снизилась почти на 20%, с $12,04 млрд до $9,7 млрд. Средняя цена сделки также сократилась – показатель упал на 23,5% с $68,6 млн в I квартале 2023 г. до $52,1 млн в I квартале 2024 г. В I квартале сделки по выходу из российского бизнеса закрыли 15 иностранцев общей стоимостью $727,2 млн. При этом в аналогичном периоде предыдущего года прошла 21 сделка совокупным объемом $2,6 млрд. Всего в 2023 г. прошло 97 сделок M&A на общую сумму $11,14 млрд, а в 2022 г. – 109 сделок на общую сумму $16,31 млрд. Всего за два года объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.