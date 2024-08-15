Минпромторг предложил балльную систему оценки локализации для электросамокатов

Отмечается, что уровень необходимых баллов будет ежегодно повышаться. Для подтверждения производства в России электросамокатов до конца 2025 г. будет достаточно 900 баллов, с 2028 г. – 2100 и более баллов, для электровелосипедов – 800 и более 2000 баллов соответственно, для гироскутеров и сигвеев – 1000 и более 2200 баллов соответственно.