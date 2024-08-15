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Минпромторг предложил балльную систему оценки локализации для электросамокатов

Ведомости

Минпромторг России может ввести балльную систему оценки локализации товаров на электрические средства индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается введение перечня комплектующих электрических СИМ. Такой реестр предполагает балльную оценку, с помощью которой будет определяться соответствие комплектующих СИМ к продукции, произведенной на территории России.

«Принятие проекта постановления, в совокупности с иными реализуемыми мерами поддержки отечественных производителей, направлено на стимулирование углубления локализации производства указанной продукции и ориентировано на снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок», – говорится в документе.

Отмечается, что уровень необходимых баллов будет ежегодно повышаться. Для подтверждения производства в России электросамокатов до конца 2025 г. будет достаточно 900 баллов, с 2028 г. – 2100 и более баллов, для электровелосипедов – 800 и более 2000 баллов соответственно, для гироскутеров и сигвеев – 1000 и более 2200 баллов соответственно.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса и др.

В апреле ТАСС писал, что в России может появиться обязательный государственный реестр, куда будут включаться электросамокаты и другие СИМ. Нововведения предполагают создание реестра для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ». 

Учитывать будут все средства индивидуальной мобильности, кроме подпадающих под понятие «товар», писало агентство со ссылкой на проект.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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