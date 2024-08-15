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Израильская авиакомпания El Al закупит самолеты Boeing на $2,5 млрд

Ведомости

Израильская авиакомпания El Al подписала соглашение с Boeing, которое предусматривает покупку 31 самолета 737 MAX за $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что это самый крупный заказ в истории авиакомпании. Покупка 737 MAX должна заменить часть авиапарка El Al, включая воздушные суда Boeing 737-800 Next-Generation (NG).

В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании, после которых последовали проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что заметили пламя в одном из двигателей.

18 июня глава компании Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности. В марте в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет с должности в конце этого года. В отставку подал также президент и генеральный директор «дочки» компании – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. 31 июля Boeing назначила ветерана аэрокосмической промышленности Келли Ортберга новым президентом и генеральным директором компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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