Израильская авиакомпания El Al закупит самолеты Boeing на $2,5 млрд
Израильская авиакомпания El Al подписала соглашение с Boeing, которое предусматривает покупку 31 самолета 737 MAX за $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что это самый крупный заказ в истории авиакомпании. Покупка 737 MAX должна заменить часть авиапарка El Al, включая воздушные суда Boeing 737-800 Next-Generation (NG).
В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании, после которых последовали проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что заметили пламя в одном из двигателей.
18 июня глава компании Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности. В марте в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет с должности в конце этого года. В отставку подал также президент и генеральный директор «дочки» компании – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. 31 июля Boeing назначила ветерана аэрокосмической промышленности Келли Ортберга новым президентом и генеральным директором компании.