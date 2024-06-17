Boeing 737 совершил экстренную посадку в Новой Зеландии
Самолет Boeing 737 авиакомпании Virgin Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Инверкаргилл на одном из островов Новой Зеландии. Об этом сообщил телеканал GB News.
В одном из двигателей самолета было замечено пламя, а очевидцы сообщили, что слышали «громкие удары», когда Boeing, направлявшийся в Мельбурн (Австралия), пролетал над Квинстауном (Новая Зеландия). В Инверкаргилле самолет приземлился без видимого пламени.
Несколько пассажиров, находившихся на борту, утверждают, что сразу после взлета самолет столкнулся с птицей.
Представитель аэропорта Квинстауна уточнил, что «сразу после взлета у самолета возникли проблемы и он был перенаправлен в аэропорт Инверкаргилл». На борту находились 73 человека.
Представитель Virgin Australia добавил, что авиакомпания еще не установила причину инцидента.
С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.
4 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно.
В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.
14 июня стало известно, что Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner. Проблема связана с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов.