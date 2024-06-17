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Boeing 737 совершил экстренную посадку в Новой Зеландии

Ведомости

Самолет Boeing 737 авиакомпании Virgin Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Инверкаргилл на одном из островов Новой Зеландии. Об этом сообщил телеканал GB News.

В одном из двигателей самолета было замечено пламя, а очевидцы сообщили, что слышали «громкие удары», когда Boeing, направлявшийся в Мельбурн (Австралия), пролетал над Квинстауном (Новая Зеландия). В Инверкаргилле самолет приземлился без видимого пламени.

Несколько пассажиров, находившихся на борту, утверждают, что сразу после взлета самолет столкнулся с птицей.

Представитель аэропорта Квинстауна уточнил, что «сразу после взлета у самолета возникли проблемы и он был перенаправлен в аэропорт Инверкаргилл». На борту находились 73 человека.

Представитель Virgin Australia добавил, что авиакомпания еще не установила причину инцидента.

С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно.

В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.

14 июня стало известно, что Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner. Проблема связана с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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