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«Известия»: китайские поставщики просят завозить товары в РФ через третьи страны

Ведомости

Китайские поставщики стали просить ввозить товары в Россию через третьи страны, пишут «Известия».

Поставщики просят российских покупателей делать отгрузку через третьи страны для поставки санкционной продукции, в том числе электроники, сообщил изданию коммерческий директор компании «Импая рус» Алексей Разумовский.

Проблемы с поставками подтверждает представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Помимо логистики, усложнилась и ситуация с банковскими переводами между КНР и Россией. По ее словам, проблемы начали возникать с прошлого месяца.

Гендиректор компании-импортера Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич сообщила изданию, что доставка через третьи страны возможна, а некоторые логистические компании уже начали пользоваться новыми направлениями. Среди таких направлений, в частности, Иран.

Сейчас санкции западных стран предполагают вторичные санкции для стран, поставляющих товары в Россию. «Ведомости» писали, что с февраля 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. под такие санкции подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.

Большая часть компаний относится к дружественным странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в недружественных или вводивших антироссийские санкции государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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