«Известия»: китайские поставщики просят завозить товары в РФ через третьи страны

Сейчас санкции западных стран предполагают вторичные санкции для стран, поставляющих товары в Россию. «Ведомости» писали, что с февраля 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. под такие санкции подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.