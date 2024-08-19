«Известия»: китайские поставщики просят завозить товары в РФ через третьи страны
Поставщики просят российских покупателей делать отгрузку через третьи страны для поставки санкционной продукции, в том числе электроники, сообщил изданию коммерческий директор компании «Импая рус» Алексей Разумовский.
Проблемы с поставками подтверждает представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Помимо логистики, усложнилась и ситуация с банковскими переводами между КНР и Россией. По ее словам, проблемы начали возникать с прошлого месяца.
Гендиректор компании-импортера Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич сообщила изданию, что доставка через третьи страны возможна, а некоторые логистические компании уже начали пользоваться новыми направлениями. Среди таких направлений, в частности, Иран.
Сейчас санкции западных стран предполагают вторичные санкции для стран, поставляющих товары в Россию. «Ведомости» писали, что с февраля 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. под такие санкции подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.
Большая часть компаний относится к дружественным странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в недружественных или вводивших антироссийские санкции государствах.