ВЭБ заявил о готовности участвовать в проекте транспортного коридора «Север-Юг»
ВЭБ.РФ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов в ходе визита президента России Владимира Путина в Азербайджан.
По словам Шувалова, Россия активно сотрудничает с Азербайджаном по развитию «западного» ответвления МТК «Север-Юг». Глава госкорпорации отметил, что считает проект стратегически значимым для развития торговых отношений с дружественными странами.
19 августа Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили реализацию проекта «Север-Юг». Алиев отметил, что на данный момент активно модернизируется железнодорожный участок этого коридора, а также идет работа, чтобы повысить его пропускную способность до 15-30 млн т в год.