ВЭБ заявил о готовности участвовать в проекте транспортного коридора «Север-Юг»

19 августа Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили реализацию проекта «Север-Юг». Алиев отметил, что на данный момент активно модернизируется железнодорожный участок этого коридора, а также идет работа, чтобы повысить его пропускную способность до 15-30 млн т в год.