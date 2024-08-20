ЕС нарастил поставки виски в Россию до 2000 тонн

Кроме того, объем поставок виски из ЕС в РФ в июне стал максимальным с марта 2023 г., когда было экспортировано 2700 т этого алкоголя. По стоимости это крупнейшая поставка с ноября 2023 г., когда в Россию было завезено виски на 25,4 млн евро.