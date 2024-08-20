ЕС нарастил поставки виски в Россию до 2000 тонн
В июне 2024 г. Евросоюз (ЕС) поставил в Россию 2000 т виски на 22,3 млн евро, что в 1,5 раза больше майских показателей. Такой вывод сделало «РИА Новости», проанализировав данные Евростата.
Кроме того, объем поставок виски из ЕС в РФ в июне стал максимальным с марта 2023 г., когда было экспортировано 2700 т этого алкоголя. По стоимости это крупнейшая поставка с ноября 2023 г., когда в Россию было завезено виски на 25,4 млн евро.
Основную часть составил шотландский виски, его в Россию экспортировали на 14,2 млн евро. Еще на 1,2 млн евро ввезли бурбона. Остальное пришлось на другие сорта виски.
В основном алкоголь везли из Латвии, страна нарастила экспорт до 13,3 млн евро (+14%). Больше всех увеличила продажи Италия – в 87 раз, до 1,8 млн евро. Поставки из Нидерландов впервые за несколько лет достигли семизначной суммы: в июне они выросли почти в шесть раз относительно мая и составили 4,2 млн евро.
На фоне начала спецоперации России на Украине и введения санкций ряд иностранных производителей виски отказались от поставок в РФ и приостановили свою деятельность стране. Среди них – британская Diageo (виски Johnnie Walker, White Horse), американская Brown-Forman (виски Jack Daniel's), французская Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's) и др.