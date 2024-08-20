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ЕС нарастил поставки виски в Россию до 2000 тонн

Ведомости

В июне 2024 г. Евросоюз (ЕС) поставил в Россию 2000 т виски на 22,3 млн евро, что в 1,5 раза больше майских показателей. Такой вывод сделало «РИА Новости», проанализировав данные Евростата.

Кроме того, объем поставок виски из ЕС в РФ в июне стал максимальным с марта 2023 г., когда было экспортировано 2700 т этого алкоголя. По стоимости это крупнейшая поставка с ноября 2023 г., когда в Россию было завезено виски на 25,4 млн евро.

Основную часть составил шотландский виски, его в Россию экспортировали на 14,2 млн евро. Еще на 1,2 млн евро ввезли бурбона. Остальное пришлось на другие сорта виски.

В основном алкоголь везли из Латвии, страна нарастила экспорт до 13,3 млн евро (+14%). Больше всех увеличила продажи Италия – в 87 раз, до 1,8 млн евро. Поставки из Нидерландов впервые за несколько лет достигли семизначной суммы: в июне они выросли почти в шесть раз относительно мая и составили 4,2 млн евро.

На фоне начала спецоперации России на Украине и введения санкций ряд иностранных производителей виски отказались от поставок в РФ и приостановили свою деятельность стране. Среди них – британская Diageo (виски Johnnie Walker, White Horse), американская Brown-Forman (виски Jack Daniel's), французская Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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