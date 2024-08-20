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Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию знака «ВБ»

Это нужно, по его словам, для защиты доменного имени wb.ru
Ведомости

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз», остальные 99% у основательницы компании и его супруги Татьяны Бакальчук) подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. «ВБ» – это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», – написал он.

По словам совладельца, регистрация товарного знака нужна, чтобы защитить «ценный актив Wildberries – доменное имя wb.ru», а также права на его строительный бизнес по возведению складов для маркетплейса.

Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. В июле они зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

После этого Владислав Бакальчук публично заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но его супруга и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате и пояснила, что находится в стадии развода с мужем.

Позже Владислав Бакальчук нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ». В своем сегодняшнем посте он утверждает, что Татьяна Бакальчук и ООО «РВБ» якобы не отреагировали на эти досудебные претензии.

Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али рассказал «Коммерсанту», что зарегистрировать товарный знак из двух букв заявителям будет крайне сложно, так как Роспатент обычно считает такие комбинации не обладающими «различительной способностью». Кроме того, действия Владислава Бакальчука могут быть признаны злоупотреблением правом со стороны миноритарного владельца, добавил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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