Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию знака «ВБ»

Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али рассказал «Коммерсанту», что зарегистрировать товарный знак из двух букв заявителям будет крайне сложно, так как Роспатент обычно считает такие комбинации не обладающими «различительной способностью». Кроме того, действия Владислава Бакальчука могут быть признаны злоупотреблением правом со стороны миноритарного владельца, добавил эксперт.