ФАС: «М.Видео-Эльдорадо» заморозил цены на некоторые товары
«М.Видео-Эльдорадо» до 30 сентября зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Цены заморожены на уровне минимальных за период с 1 по 18 августа 2024 г. При этом компания может снижать их и возвращать до уровня фиксации в зависимости от спроса.
В группе уточнили, что цены зафиксированы на технику из начального и среднего ценовых сегментов, в частности на смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, бытовую технику и др. Техника с замороженными ценами доступна в 1240 магазинах в 370 городах, а также онлайн.
В ФАС отметили, что «М.Видео-Эльдорадо» присоединяется к этой инициативе уже третий год. Такая тактика положительно влияет на рынок и позволяет сделать востребованные товары доступнее, добавили в ведомстве.
16 августа ФАС сообщила, что цены на 75 позиций техники и электроники также зафиксировала торговая сеть DNS. Условия будут действовать в магазинах 1233 населенных пунктов до конца сентября с возможностью продления. Фиксированные цены установлены как на базовые товары (чайники, телевизоры, пылесосы и т. д.), так и на продукцию, популярную в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерную периферию, сумки и рюкзаки для ноутбуков.