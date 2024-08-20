ФАС: «М.Видео-Эльдорадо» заморозил цены на некоторые товары

16 августа ФАС сообщила, что цены на 75 позиций техники и электроники также зафиксировала торговая сеть DNS. Условия будут действовать в магазинах 1233 населенных пунктов до конца сентября с возможностью продления. Фиксированные цены установлены как на базовые товары (чайники, телевизоры, пылесосы и т. д.), так и на продукцию, популярную в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерную периферию, сумки и рюкзаки для ноутбуков.