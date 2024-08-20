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ФАС: «М.Видео-Эльдорадо» заморозил цены на некоторые товары

Ведомости

«М.Видео-Эльдорадо» до 30 сентября зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Цены заморожены на уровне минимальных за период с 1 по 18 августа 2024 г. При этом компания может снижать их и возвращать до уровня фиксации в зависимости от спроса.

В группе уточнили, что цены зафиксированы на технику из начального и среднего ценовых сегментов, в частности на смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, бытовую технику и др. Техника с замороженными ценами доступна в 1240 магазинах в 370 городах, а также онлайн.

В ФАС отметили, что «М.Видео-Эльдорадо» присоединяется к этой инициативе уже третий год. Такая тактика положительно влияет на рынок и позволяет сделать востребованные товары доступнее, добавили в ведомстве.

16 августа ФАС сообщила, что цены на 75 позиций техники и электроники также зафиксировала торговая сеть DNS. Условия будут действовать в магазинах 1233 населенных пунктов до конца сентября с возможностью продления. Фиксированные цены установлены как на базовые товары (чайники, телевизоры, пылесосы и т. д.), так и на продукцию, популярную в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерную периферию, сумки и рюкзаки для ноутбуков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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