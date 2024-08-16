ФАС: DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники

О том что ФАС предложила торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом, ведомство сообщило 13 августа. В службе напомнили, что подобная практика применялась уже в 2023 г. В тот же день ритейлеры заявили о готовности поддержать просьбу ФАС.