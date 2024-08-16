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ФАС: DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники

Ведомости

Торговая сеть DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники. Условия будут действовать в магазинах 1233 населенных пунктов до конца сентября с возможностью продления. Такое решение компания приняла после того, как ранее в августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом.

Как сообщили в ведомстве, DNS гарантировала наличие в продаже в интернет-магазине продукции с зафиксированными ценами.

«Присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Служба проконтролирует соблюдение организацией принятых добровольных обязательств», – заявили в ФАС.

Фиксированные цены установлены как на базовые товары (чайники, телевизоры, пылесосы и т. д.), так и на продукцию, популярную в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерную периферию, сумки и рюкзаки для ноутбуков.

Полный список товаров размещен на официальном сайте торговой сети, отметили в ФАС. В продуктовой карточке будет доступна история цен по каждой позиции из перечня.

О том что ФАС предложила торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом, ведомство сообщило 13 августа. В службе напомнили, что подобная практика применялась уже в 2023 г. В тот же день ритейлеры заявили о готовности поддержать просьбу ФАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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