ФАС: DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники
Торговая сеть DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники. Условия будут действовать в магазинах 1233 населенных пунктов до конца сентября с возможностью продления. Такое решение компания приняла после того, как ранее в августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом.
Как сообщили в ведомстве, DNS гарантировала наличие в продаже в интернет-магазине продукции с зафиксированными ценами.
«Присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Служба проконтролирует соблюдение организацией принятых добровольных обязательств», – заявили в ФАС.
Фиксированные цены установлены как на базовые товары (чайники, телевизоры, пылесосы и т. д.), так и на продукцию, популярную в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерную периферию, сумки и рюкзаки для ноутбуков.
Полный список товаров размещен на официальном сайте торговой сети, отметили в ФАС. В продуктовой карточке будет доступна история цен по каждой позиции из перечня.
О том что ФАС предложила торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом, ведомство сообщило 13 августа. В службе напомнили, что подобная практика применялась уже в 2023 г. В тот же день ритейлеры заявили о готовности поддержать просьбу ФАС.