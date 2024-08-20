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Стоимость поставок газа из России в Китай выросла на 19%

Ведомости

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в январе – июле достигла $4,69 млрд, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Физический объем энергоносителя ведомство не раскрыло. Россия занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай. Лидером явлется Туркмения (снижение на 3,1% по сравнению с январем – июлем 2023 г., до $5,67 млрд). После РФ следует Мьянма ($782 млн), Казахстан и Узбекистан ($730 млн и $304 млн соответственно).

В конце июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам собрания акционеров заявил, что в 2027 г. планируется запустить «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. По его словам, с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай. Ожидается, что «Сила Сибири» выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год – в 2025 г . Миллер добавил также, что в 2023 г. поставки в Китай на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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