Стоимость поставок газа из России в Китай выросла на 19%
Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в январе – июле достигла $4,69 млрд, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Физический объем энергоносителя ведомство не раскрыло. Россия занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай. Лидером явлется Туркмения (снижение на 3,1% по сравнению с январем – июлем 2023 г., до $5,67 млрд). После РФ следует Мьянма ($782 млн), Казахстан и Узбекистан ($730 млн и $304 млн соответственно).
В конце июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам собрания акционеров заявил, что в 2027 г. планируется запустить «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. По его словам, с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай. Ожидается, что «Сила Сибири» выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год – в 2025 г . Миллер добавил также, что в 2023 г. поставки в Китай на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства.