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Связанная с Фридманом компания CTF Holdings подала иск против Украины

Ведомости

Люксембургская CTF Holdings, связанная с российским миллиардером Михаилом Фридманом, подала иск против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке. Заявление было зарегистрировано 16 августа.

Forbes отмечает, что основной спор касается инвестиций в предприятие по производству напитков. В заявлении CTF Holdings сослалась на двусторонний инвестиционный договор Украины с Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом («BLEU-Ukraine BIT»), сообщает издание.

Фридман владеет либо прямым, либо бенефициарным пакетом акций ряда люксембургских компаний, включая CTF Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через них он инвестировал в различные юрисдикции и секторы,  в том числе в Альфа-банк, ритейлера X5 Group, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell и др.

В конце 2023 г. люксембургская ABH Holdings (ABHH) Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова подала запрос на арбитраж в ICSID – компания обвинила Киев в «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее Альфа-банка (в декабре 2022 г. переименован в Sense Bank) и потребовала более $1 млрд компенсации. Украинское правительство национализировало Sense Bank из-за того, что он принадлежал подсанкционным лицам через ABHH и ее «дочку» ABH Ukraine. 

В августе также стало известно, что Фридман инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконге из-за замороженных активов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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