Связанная с Фридманом компания CTF Holdings подала иск против Украины
Люксембургская CTF Holdings, связанная с российским миллиардером Михаилом Фридманом, подала иск против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке. Заявление было зарегистрировано 16 августа.
Forbes отмечает, что основной спор касается инвестиций в предприятие по производству напитков. В заявлении CTF Holdings сослалась на двусторонний инвестиционный договор Украины с Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом («BLEU-Ukraine BIT»), сообщает издание.
Фридман владеет либо прямым, либо бенефициарным пакетом акций ряда люксембургских компаний, включая CTF Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через них он инвестировал в различные юрисдикции и секторы, в том числе в Альфа-банк, ритейлера X5 Group, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell и др.
В конце 2023 г. люксембургская ABH Holdings (ABHH) Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова подала запрос на арбитраж в ICSID – компания обвинила Киев в «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее Альфа-банка (в декабре 2022 г. переименован в Sense Bank) и потребовала более $1 млрд компенсации. Украинское правительство национализировало Sense Bank из-за того, что он принадлежал подсанкционным лицам через ABHH и ее «дочку» ABH Ukraine.
В августе также стало известно, что Фридман инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконге из-за замороженных активов.