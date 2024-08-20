Связанная с Фридманом компания CTF Holdings подала иск против Украины

В конце 2023 г. люксембургская ABH Holdings (ABHH) Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова подала запрос на арбитраж в ICSID – компания обвинила Киев в «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее Альфа-банка (в декабре 2022 г. переименован в Sense Bank) и потребовала более $1 млрд компенсации. Украинское правительство национализировало Sense Bank из-за того, что он принадлежал подсанкционным лицам через ABHH и ее «дочку» ABH Ukraine.