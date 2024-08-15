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Иск Фридмана против Люксембурга может изменить практику применения санкций

Бизнесмен в Гонконгском арбитраже требует компенсировать убытки от блокировки активов в размере $16 млрд
Артем Кульша
Еще в конце 2000-х гг. Фридман и его партнеры по «Альфа-групп» объединили все свои финансовые активы в холдинг ABH Holdings, зарегистрированный в Люксембурге/ Сергей Гунеев / РИА Новости

Многомиллиардный иск основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана к Люксембургу в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) из-за замороженных активов ставит под вопрос законность международных санкций как таковых. Исход этого дела может оказать серьезное влияние на развитие международного права и практику применения санкций и стать прецедентом для других инвесторов, пострадавших от ограничительных мер, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.

Фридман 13 августа инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконге, потому что там против Фридмана не введены какие-либо санкции. Претензии бизнесмена связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании, писали «Ведомости». Еще в конце 2000-х гг. Фридман и его партнеры по «Альфа-групп» объединили все свои финансовые активы в холдинг ABH Holdings, зарегистрированный в Люксембурге, отмечается в иске. Впрочем, «Альфа-групп» не является отдельным юрлицом – это обобщенное обозначение компаний, принадлежащих Фридману и его деловым партнерам, подчеркивается там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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