Иск Фридмана против Люксембурга может изменить практику применения санкций

Фридман 13 августа инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконге, потому что там против Фридмана не введены какие-либо санкции. Претензии бизнесмена связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании, писали «Ведомости». Еще в конце 2000-х гг. Фридман и его партнеры по «Альфа-групп» объединили все свои финансовые активы в холдинг ABH Holdings, зарегистрированный в Люксембурге, отмечается в иске. Впрочем, «Альфа-групп» не является отдельным юрлицом – это обобщенное обозначение компаний, принадлежащих Фридману и его деловым партнерам, подчеркивается там.