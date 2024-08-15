Иск Фридмана против Люксембурга может изменить практику применения санкций

Иск Фридмана против Люксембурга может изменить практику применения санкцийБизнесмен в Гонконгском арбитраже требует компенсировать убытки от блокировки активов в размере $16 млрд
Многомиллиардный иск основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана к Люксембургу в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) из-за замороженных активов ставит под вопрос законность международных санкций как таковых. Исход этого дела может оказать серьезное влияние на развитие международного права и практику применения санкций и стать прецедентом для других инвесторов, пострадавших от ограничительных мер, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.
Фридман 13 августа инициировал арбитражный спор на $16 млрд с Люксембургом в Гонконге, потому что там против Фридмана не введены какие-либо санкции. Претензии бизнесмена связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании, писали «Ведомости». Еще в конце 2000-х гг. Фридман и его партнеры по «Альфа-групп» объединили все свои финансовые активы в холдинг ABH Holdings, зарегистрированный в Люксембурге, отмечается в иске. Впрочем, «Альфа-групп» не является отдельным юрлицом – это обобщенное обозначение компаний, принадлежащих Фридману и его деловым партнерам, подчеркивается там.