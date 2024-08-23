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Суд арестовал имущество собственников пивзавода «Трехсосенский» на 11 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Ульяновской области арестовал имущество Михаила Родионова и его бывшей супруги Лилии Родионовой, владельцев «Трехсосенских» пивзаводов, на 11 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, в деле о банкротстве ООО «Завод Трехсосенский» ФНС просит привлечь Родионовых к субсидиарной ответственности по долгам пивзавода. К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми ФНС также просит привлечь Кирилла Казацкого, который возглавлял пивзавод, ООО «ВСК», принадлежащее Родионовой, ООО «М-Ком», которое у Родионовых в совладении, а также ООО «КФХ Возрождение».

Из материалов дела следует, что реестровая задолженность пивзавода-банкрота составляет 9,7 млрд руб., а текущая задолженность – 1,5 млрд руб. Осенью 2022 г. ООО «Завод Трехсосенский» было признано банкротом.

Отмечается, что Родионов – единственный учредитель должника, тогда как Казацкий возглавлял завод, а другие ответчики «извлекли существенную выгоду за счет перераспределения сокрытой выручки должника через подконтрольную организацию».

Производственные активы группы находятся в Ульяновской области – пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО «Завод Трехсосенский» и аффилированное с ним ООО «Трехсосенский» зарегистрированы в Самаре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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