Суд арестовал имущество собственников пивзавода «Трехсосенский» на 11 млрд рублей

Как отмечает агентство, в деле о банкротстве ООО «Завод Трехсосенский» ФНС просит привлечь Родионовых к субсидиарной ответственности по долгам пивзавода. К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми ФНС также просит привлечь Кирилла Казацкого, который возглавлял пивзавод, ООО «ВСК», принадлежащее Родионовой, ООО «М-Ком», которое у Родионовых в совладении, а также ООО «КФХ Возрождение».