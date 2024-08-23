Суд арестовал имущество собственников пивзавода «Трехсосенский» на 11 млрд рублей
Как отмечает агентство, в деле о банкротстве ООО «Завод Трехсосенский» ФНС просит привлечь Родионовых к субсидиарной ответственности по долгам пивзавода. К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми ФНС также просит привлечь Кирилла Казацкого, который возглавлял пивзавод, ООО «ВСК», принадлежащее Родионовой, ООО «М-Ком», которое у Родионовых в совладении, а также ООО «КФХ Возрождение».
Из материалов дела следует, что реестровая задолженность пивзавода-банкрота составляет 9,7 млрд руб., а текущая задолженность – 1,5 млрд руб. Осенью 2022 г. ООО «Завод Трехсосенский» было признано банкротом.
Отмечается, что Родионов – единственный учредитель должника, тогда как Казацкий возглавлял завод, а другие ответчики «извлекли существенную выгоду за счет перераспределения сокрытой выручки должника через подконтрольную организацию».
Производственные активы группы находятся в Ульяновской области – пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО «Завод Трехсосенский» и аффилированное с ним ООО «Трехсосенский» зарегистрированы в Самаре.