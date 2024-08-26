Китай почти в два раза увеличил импорт российской молочной продукции

По данным Евростата, в 2023 г. страны Евросоюза экспортировали в КНР молочной продукции на 1,76 млрд евро (2 млрд евро в 2022 г.). В бюджете ЕС на 2021–2027 гг. на все сельское хозяйство выделено 386 млрд евро: 291 млрд евро для Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF), обеспечивающий поддержку доходов фермеров, и 95,5 млрд евро для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов.