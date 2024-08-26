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Китай почти в два раза увеличил импорт российской молочной продукции

Ведомости

Экспорт российской молочной продукции в Китай в денежном выражении в январе – июле 2024 г. увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $9,4 млн. Об этом сообщил центр «Агроэкспорт».

По данным главного таможенного управления КНР, за первые семь месяцев 2023 г. объем поставок составлял $4,9 млн.

Драйвером роста стали молоко и сливки различной жирности. В этом году Китай импортировал продукцию на $2,8 млн, в прошлом – на $939 000. С января по июль 2024 г. импорт плавленых сыров составил $916 700, за аналогичный период 2023 г. он составлял $93 500.

21 августа министерство торговли КНР запустило расследование в отношении импортируемых из Европы молочных продуктов. В министерстве уточнили, что расследование было вызвано жалобами отечественных производителей на европейские субсидии. Проверка затронет определенную продукцию, в том числе сливки и сыры.

Заявление было опубликовано после того, как Еврокомиссия (ЕК) 20 августа представила проект окончательного введения компенсационных пошлин против производителей китайских электромобилей. Финальный проект ЕК по пошлинам должен быть одобрен странами – членами Евросоюза.

По данным Евростата, в 2023 г. страны Евросоюза экспортировали в КНР молочной продукции на 1,76 млрд евро (2 млрд евро в 2022 г.). В бюджете ЕС на 2021–2027 гг. на все сельское хозяйство выделено 386 млрд евро: 291 млрд евро для Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF), обеспечивающий поддержку доходов фермеров, и 95,5 млрд евро для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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