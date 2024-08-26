Китай почти в два раза увеличил импорт российской молочной продукции
Экспорт российской молочной продукции в Китай в денежном выражении в январе – июле 2024 г. увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $9,4 млн. Об этом сообщил центр «Агроэкспорт».
По данным главного таможенного управления КНР, за первые семь месяцев 2023 г. объем поставок составлял $4,9 млн.
Драйвером роста стали молоко и сливки различной жирности. В этом году Китай импортировал продукцию на $2,8 млн, в прошлом – на $939 000. С января по июль 2024 г. импорт плавленых сыров составил $916 700, за аналогичный период 2023 г. он составлял $93 500.
21 августа министерство торговли КНР запустило расследование в отношении импортируемых из Европы молочных продуктов. В министерстве уточнили, что расследование было вызвано жалобами отечественных производителей на европейские субсидии. Проверка затронет определенную продукцию, в том числе сливки и сыры.
Заявление было опубликовано после того, как Еврокомиссия (ЕК) 20 августа представила проект окончательного введения компенсационных пошлин против производителей китайских электромобилей. Финальный проект ЕК по пошлинам должен быть одобрен странами – членами Евросоюза.
По данным Евростата, в 2023 г. страны Евросоюза экспортировали в КНР молочной продукции на 1,76 млрд евро (2 млрд евро в 2022 г.). В бюджете ЕС на 2021–2027 гг. на все сельское хозяйство выделено 386 млрд евро: 291 млрд евро для Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF), обеспечивающий поддержку доходов фермеров, и 95,5 млрд евро для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов.