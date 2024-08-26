Подкомиссия кабмина продлила отмену экспортной пошлины на уголь до декабря

В октябре 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита.