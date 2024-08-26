Подкомиссия кабмина продлила отмену экспортной пошлины на уголь до декабря
Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 г. отмену экспортных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Мера направлена на поддержание рентабельности и объемов экспорта российских угольных компаний.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита.
16 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на Platts сообщил, что в мае – июне РФ увеличила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т. В агентстве связали увеличение отгрузок с ростом импорта угля со стороны основных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском регионах в сочетании со снижением экспортных пошлин правительством.