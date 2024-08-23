ТАСС: ведомства договорились продлить отмену пошлины на уголь
Профильные ведомства договорились о продлении моратория на курсовые пошлины для угольных компаний, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
«Отмену пошлин продлят на три месяца, до 1 декабря», – сказал один из собеседников агентства.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний. При курсе доллара в 80-85 руб. пошлина составляет 4%, 85-90 руб. – 4,5%, 90-95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Уточнялось, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
16 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts сообщил, что в мае – июне Россия увеличила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т. В агентстве связали увеличение отгрузок с ростом импорта угля со стороны основных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском регионах в сочетании со снижением экспортных пошлин правительством.
Позже издание со ссылкой на источники в отрасли писало, что за восстановление пошлины выступают Минфин и Минэкономразвития России.