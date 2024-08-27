Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Росптицесоюз предложил ФАС ограничить торговую наценку на яйца

Ведомости

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. С копией соответствующего письма организации ее участникам ознакомился РБК.

Отмечается, что Росптицесоюз беспокоит рост торговой наценки на фоне недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. В письме организация отмечает, что на данный момент рынок птицеводческой продукции стабилен. В июле 2024 г. производство такой продукции, включая куриные яйца, увеличилось до 2,3 млрд штук (на 4,5% по сравнению с январем). Производство мяса птицы выросло до 552 500 т (на 3,4%). При этом в организации считают, что «ожидаемых результатов посредством заключения долгосрочных договоров достигнуто не было», так как торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 г. составила более 20%, а в июле – 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%.

По поручению правительства ФАС должна заниматься вопросом о переходе торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные договоры, которые предполагают график объемов поставок, сроки и цены. Росптицесоюз также считает, что необходимо запретить сетям брать бонусы за реализованное куриное яйцо.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, на данный момент сейчас долгосрочные контракты с торговыми сетями имеют примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. Количество таких договоров снизилось в июле, отмечает источник агентства.

Согласно данным Росстата, в 2023 г. цены на куриные яйца выросли на 46,18%. 11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявлял, что повышение стоимости этой продукции вызвано ростом потребления и несвоевременной реакцией властей. Чтобы стабилизировать цены, Минсельхоз и Минпромторг в ноябре предлагали стимулировать птицеводов и торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку продукции. Минсельхоз отмечал, что это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и розничные цены.

В июле «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2024 г. работа птицеводческих предприятий в России стабилизировалась после кризиса второй половины прошлого года, что позволило серьезно снизить отпускные цены на куриные яйца.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных