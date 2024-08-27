Росптицесоюз предложил ФАС ограничить торговую наценку на яйца

Отмечается, что Росптицесоюз беспокоит рост торговой наценки на фоне недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. В письме организация отмечает, что на данный момент рынок птицеводческой продукции стабилен. В июле 2024 г. производство такой продукции, включая куриные яйца, увеличилось до 2,3 млрд штук (на 4,5% по сравнению с январем). Производство мяса птицы выросло до 552 500 т (на 3,4%). При этом в организации считают, что «ожидаемых результатов посредством заключения долгосрочных договоров достигнуто не было», так как торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 г. составила более 20%, а в июле – 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%.