Росптицесоюз предложил ФАС ограничить торговую наценку на яйца
Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. С копией соответствующего письма организации ее участникам ознакомился РБК.
Отмечается, что Росптицесоюз беспокоит рост торговой наценки на фоне недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. В письме организация отмечает, что на данный момент рынок птицеводческой продукции стабилен. В июле 2024 г. производство такой продукции, включая куриные яйца, увеличилось до 2,3 млрд штук (на 4,5% по сравнению с январем). Производство мяса птицы выросло до 552 500 т (на 3,4%). При этом в организации считают, что «ожидаемых результатов посредством заключения долгосрочных договоров достигнуто не было», так как торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 г. составила более 20%, а в июле – 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%.
По поручению правительства ФАС должна заниматься вопросом о переходе торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные договоры, которые предполагают график объемов поставок, сроки и цены. Росптицесоюз также считает, что необходимо запретить сетям брать бонусы за реализованное куриное яйцо.
По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, на данный момент сейчас долгосрочные контракты с торговыми сетями имеют примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. Количество таких договоров снизилось в июле, отмечает источник агентства.
Согласно данным Росстата, в 2023 г. цены на куриные яйца выросли на 46,18%. 11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявлял, что повышение стоимости этой продукции вызвано ростом потребления и несвоевременной реакцией властей. Чтобы стабилизировать цены, Минсельхоз и Минпромторг в ноябре предлагали стимулировать птицеводов и торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку продукции. Минсельхоз отмечал, что это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и розничные цены.
В июле «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2024 г. работа птицеводческих предприятий в России стабилизировалась после кризиса второй половины прошлого года, что позволило серьезно снизить отпускные цены на куриные яйца.