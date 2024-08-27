Испания отказала Ganz Mavag Europe в поглощении производителя поездов Talgo
Правительство Испании выступило против предложения венгерского консорциума Ganz Mavag Europe о поглощении испанского производителя поездов Talgo. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов Испании.
Talgo – единственный производитель испанских высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования, поэтому рассматривается руководством страны как стратегическая компания. В сообщении поясняется, что венгерскому консорциуму не одобрены прямые иностранные инвестиции в Talgo. Решение о блокировке сделки по поглощенгию испанского производителя поясняется соображениями защиты стратегических интересов страны.
«Проведенный анализ установил, что санкционирование этой операции повлечет за собой риски для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка», – говорится на сайте министерства экономики и финансов.