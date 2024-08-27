Испания отказала Ganz Mavag Europe в поглощении производителя поездов Talgo

Talgo – единственный производитель испанских высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования, поэтому рассматривается руководством страны как стратегическая компания. В сообщении поясняется, что венгерскому консорциуму не одобрены прямые иностранные инвестиции в Talgo. Решение о блокировке сделки по поглощенгию испанского производителя поясняется соображениями защиты стратегических интересов страны.