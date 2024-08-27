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В «Победе» назвали фейком сообщения о недостатке топлива на рейсах

Ведомости

Авиакомпания «Победа» выполняет рейсы с достаточным количеством топлива, заявили в пресс-службе компании, пишет ТАСС. Сообщение появилось после информации в Telegram-канале о том, что руководство компании якобы заставляет выполнять рейсы с минимальным количеством топлива.

«Информация <...> не соответствуют действительности и является очередным фейком. При прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо», – сообщили в «Победе».

В авиакомпании заверили, что «абсолютно все рейсы» выполняются с достаточным количеством топлива для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку.

Днем 27 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на анонимного пилота «Победы» сообщил, что руководство компании заставляет командиров воздушного судна (КВС) летать с «минимальным количеством топлива».

«По его словам, чтобы достичь хороших показателей и получать премию каждые полгода, руководство заставляет пилотов сильно экономить. <...> В летнее время очень актуален обход засветок (гроз) и опасных метеоявлений, а многие командиры боятся запросить дополнительное топливо, так как за любое лишнее топливо идёт жесткий прессинг», – говорится в публикации.

3 апреля РБК со ссылкой на представителя авиакомпании «Аэрофлот» (материнская компания «Победы») писал, что «Аэрофлот» разработал новые схемы сокращенного захода самолетов на посадку в Московской воздушной зоне, которые позволят сократить длительность полетов и снизить трату топлива.

В компании подсчитали, что до конца года экономия топлива на фоне новых мер может составить для «Аэрофлота» более 18 600 т, ⁠для «России» – 7400 т, для лоукостера «Победа» – 5600 т. В Росавиации изданию подтвердили, что новые посадочные маршруты позволят авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива и снижать затраты на выполнение полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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