В «Победе» назвали фейком сообщения о недостатке топлива на рейсах

В компании подсчитали, что до конца года экономия топлива на фоне новых мер может составить для «Аэрофлота» более 18 600 т, ⁠для «России» – 7400 т, для лоукостера «Победа» – 5600 т. В Росавиации изданию подтвердили, что новые посадочные маршруты позволят авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива и снижать затраты на выполнение полетов.