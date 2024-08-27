В «Победе» назвали фейком сообщения о недостатке топлива на рейсах
Авиакомпания «Победа» выполняет рейсы с достаточным количеством топлива, заявили в пресс-службе компании, пишет ТАСС. Сообщение появилось после информации в Telegram-канале о том, что руководство компании якобы заставляет выполнять рейсы с минимальным количеством топлива.
«Информация <...> не соответствуют действительности и является очередным фейком. При прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо», – сообщили в «Победе».
В авиакомпании заверили, что «абсолютно все рейсы» выполняются с достаточным количеством топлива для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку.
Днем 27 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на анонимного пилота «Победы» сообщил, что руководство компании заставляет командиров воздушного судна (КВС) летать с «минимальным количеством топлива».
«По его словам, чтобы достичь хороших показателей и получать премию каждые полгода, руководство заставляет пилотов сильно экономить. <...> В летнее время очень актуален обход засветок (гроз) и опасных метеоявлений, а многие командиры боятся запросить дополнительное топливо, так как за любое лишнее топливо идёт жесткий прессинг», – говорится в публикации.
В компании подсчитали, что до конца года экономия топлива на фоне новых мер может составить для «Аэрофлота» более 18 600 т, для «России» – 7400 т, для лоукостера «Победа» – 5600 т. В Росавиации изданию подтвердили, что новые посадочные маршруты позволят авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива и снижать затраты на выполнение полетов.