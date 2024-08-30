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СПбМТСБ предложила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценах

Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с предложением обязать участников рыбного рынка отчитываться о сделках по продаже рыбы. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух источников на рыбном рынке.

По словам одного из собеседников, СПбМТСБ хочет расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о внебиржевых сделках, включив в него минтай, треску, лососевых, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.

В СПбМТСБ заявили, что выполняют задачи правительства по «повышению прозрачности рынка и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены». Получение предложения подтвердили РБК в ФАС. Сейчас служба работает с биржей и участниками рынка над списком особо важных товаров, где необходимо формирование национальных индикаторов. В этом контексте обсуждалась и рыбная продукция, уточнили в ведомстве. К предложению СПбМТСБ ФАС относится положительно.

Как объяснил один из источников издания, на основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ хочет сформировать индикатор рыночной цены рыбы. Это должно способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляций. Кроме того, на основе данных о ценах и индикаторов можно создать новые производные финансовые инструменты для хеджирования рисков, отметил собеседник, не уточнив, о каких именно инструментах идет речь.

В июле в ЦБ сообщили «Ведомостям» о «серии консультаций» с участниками рынка о расширении системы товарных и финансовых индикаторов для рыбной продукции. Рыболовы выступают против биржевых механизмов формирования ценовых индикаторов. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает это избыточной мерой, а также указывает на то, что организованные торги замороженной рыбной продукцией на СПбМТСБ «имеют мизерные объемы и тестовый характер». Участники рынка предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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