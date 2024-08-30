СПбМТСБ предложила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценах
По словам одного из собеседников, СПбМТСБ хочет расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о внебиржевых сделках, включив в него минтай, треску, лососевых, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.
В СПбМТСБ заявили, что выполняют задачи правительства по «повышению прозрачности рынка и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены». Получение предложения подтвердили РБК в ФАС. Сейчас служба работает с биржей и участниками рынка над списком особо важных товаров, где необходимо формирование национальных индикаторов. В этом контексте обсуждалась и рыбная продукция, уточнили в ведомстве. К предложению СПбМТСБ ФАС относится положительно.
Как объяснил один из источников издания, на основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ хочет сформировать индикатор рыночной цены рыбы. Это должно способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляций. Кроме того, на основе данных о ценах и индикаторов можно создать новые производные финансовые инструменты для хеджирования рисков, отметил собеседник, не уточнив, о каких именно инструментах идет речь.
В июле в ЦБ сообщили «Ведомостям» о «серии консультаций» с участниками рынка о расширении системы товарных и финансовых индикаторов для рыбной продукции. Рыболовы выступают против биржевых механизмов формирования ценовых индикаторов. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает это избыточной мерой, а также указывает на то, что организованные торги замороженной рыбной продукцией на СПбМТСБ «имеют мизерные объемы и тестовый характер». Участники рынка предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны.