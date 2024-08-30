СПбМТСБ предложила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценах

В июле в ЦБ сообщили «Ведомостям» о «серии консультаций» с участниками рынка о расширении системы товарных и финансовых индикаторов для рыбной продукции. Рыболовы выступают против биржевых механизмов формирования ценовых индикаторов. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает это избыточной мерой, а также указывает на то, что организованные торги замороженной рыбной продукцией на СПбМТСБ «имеют мизерные объемы и тестовый характер». Участники рынка предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны.