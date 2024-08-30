«Известия»: импортеры из КНР перестали поставлять товары без предоплаты

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в августе китайские банки начали «массово» прекращать операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. При этом банковский источник утверждает, что сделки с КНР не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства РФ, поскольку в приоритетных областях платежи проходят гладко. Другой собеседник заявил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары.