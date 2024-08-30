«Известия»: импортеры из КНР перестали поставлять товары без предоплаты
Несколько китайских компаний отказались поставлять в Россию продукцию без подтверждения оплаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой представителей логистических компаний и деловых объединений.
Речь об электронике, промышленном оборудовании и другой технике. Причиной стали новые санкции США, принятые 23 августа, под которые попали 46 компаний из КНР.
Генеральный директор компании Atvira Екатерина Кизевич рассказала, что китайские банки опасаются вторичных санкций. Зафиксированы случаи, когда они даже возвращали деньги за уже отгруженный товар, если не подтверждалась его «санкционная чистота». По ее словам, возникает «странная ситуация», когда в Россию поступает груз, а затем возвращаются деньги за него.
Иногда платежи не проходят даже по неподсанкционным товарам, отметил вице-президент общественной организации «Опора России» Николай Дунаев. В связи с этим «кредит доверия» китайских компаний иссякает. Новичкам на рынке без подтверждения оплаты товары и вовсе не отправляют, уточнил он.
Встречаются случаи, когда блокируются поставки даже промышленного и электрического оборудования, отмечает издание.
Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в августе китайские банки начали «массово» прекращать операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. При этом банковский источник утверждает, что сделки с КНР не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства РФ, поскольку в приоритетных областях платежи проходят гладко. Другой собеседник заявил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары.
29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «партнерский дух» отношений России и Китая позволяет решать текущие проблемы. По его словам, «при таких объемах» торгово-экономических отношений и «недружественной окружающей обстановке» избежать трудностей невозможно.