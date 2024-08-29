Песков: партнерский дух отношений РФ и КНР позволяет решать проблемы с платежами

В августе «Ведомости» писали, что отдельные банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам. У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар. Еще одного собеседника издания поставщик из КНР уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно.