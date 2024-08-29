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Песков: партнерский дух отношений РФ и КНР позволяет решать проблемы с платежами

Ведомости

Партнерский дух отношений России и Китая позволяет конструктивно обсуждать и решать проблемы с международными платежами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы ими [отношениями] дорожим, мы им придаем большое значение. У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах и при такой, я бы сказал, недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно», – добавил он.

В августе «Ведомости» писали, что отдельные банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам. У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар. Еще одного собеседника издания поставщик из КНР уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно.

Тогда же председатель кабмина РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета Ли Цяном сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. В 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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