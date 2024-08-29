Песков: партнерский дух отношений РФ и КНР позволяет решать проблемы с платежами
Партнерский дух отношений России и Китая позволяет конструктивно обсуждать и решать проблемы с международными платежами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Мы ими [отношениями] дорожим, мы им придаем большое значение. У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах и при такой, я бы сказал, недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно», – добавил он.
В августе «Ведомости» писали, что отдельные банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам. У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар. Еще одного собеседника издания поставщик из КНР уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно.
Тогда же председатель кабмина РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета Ли Цяном сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. В 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.