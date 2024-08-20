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Китайские банки возвращают платежи за уже полученные импортерами товары

Платежи могли не пройти комплаенс и их придется оформлять снова, говорят эксперты
Артем Кульша
У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж за растаможенный и уже полученный товар/ Андрей Гордеев / Ведомости

Отечественный бизнес столкнулся с новой проблемой в попытках оплатить импорт из Китая. Отдельные банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам, рассказали «Ведомостям» четыре бизнесмена, столкнувшихся последнее время с такой проблемой. Эту информацию подтвердили в юрфирмах FTL Advisers и SinoRuss, адвокатском бюро Nordic Star и банке для бизнеса «Бланк». Также о проблеме знают консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов и еще один посредник – платежный агент.

У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар, жалуется он. Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков Китая на протяжении примерно трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись. Третий собеседник примерно через четыре месяца после отправки получил обратно платеж, который, как он был уверен, китайский контрагент получил. Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который на момент возврата импортер уже получил, рассказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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