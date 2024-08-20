Китайские банки возвращают платежи за уже полученные импортерами товары

У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар, жалуется он. Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков Китая на протяжении примерно трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись. Третий собеседник примерно через четыре месяца после отправки получил обратно платеж, который, как он был уверен, китайский контрагент получил. Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который на момент возврата импортер уже получил, рассказал он.