ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот
Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс после встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым провел переговоры с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба организации.
Согласно сообщению, визит генсека был обусловлен превышением квот на добычу нефти. Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 г. составила 1,44 млн барр./сутки, Казахстана – 699 000 барр./сутки.
«Во время этого визита Ирак представил четкие и решительные шаги по компенсации перепроизводства и дал заверения в том, что он достигнет полного соответствия в будущем», – заявил аль-Гайс.
По словам генсека, Казахстан также предоставил четкий план по компенсации перепроизводства. В ОПЕК подчеркнули, что после очных переговоров представители альянса провели отдельную онлайн-встречу с Ираком и Казахстаном с привлечением вторичных источников, оценивающих нефтедобычу в странах. В ходе переговоров были представлены подробные планы по корректировке добычи для исполнения компенсационных планов, ранее представленных в ОПЕК.
Согласно квоте, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 000 барр./сутки, Казахстан – на 49 000 барр./сутки.
3 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Единственное изменение касалось квоты ОАЭ. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличилась на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки. Квота России сохранилась на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки.