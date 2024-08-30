ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот

3 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Единственное изменение касалось квоты ОАЭ. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличилась на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки. Квота России сохранилась на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки.