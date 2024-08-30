Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот

Ведомости

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс после встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым провел переговоры с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба организации.

Согласно сообщению, визит генсека был обусловлен превышением квот на добычу нефти. Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 г. составила 1,44 млн барр./сутки, Казахстана – 699 000 барр./сутки.

«Во время этого визита Ирак представил четкие и решительные шаги по компенсации перепроизводства и дал заверения в том, что он достигнет полного соответствия в будущем», – заявил аль-Гайс.

По словам генсека, Казахстан также предоставил четкий план по компенсации перепроизводства. В ОПЕК подчеркнули, что после очных переговоров представители альянса провели отдельную онлайн-встречу с Ираком и Казахстаном с привлечением вторичных источников, оценивающих нефтедобычу в странах. В ходе переговоров были представлены подробные планы по корректировке добычи для исполнения компенсационных планов, ранее представленных в ОПЕК.

Согласно квоте, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 000 барр./сутки, Казахстан – на 49 000 барр./сутки.

3 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Единственное изменение касалось квоты ОАЭ. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличилась на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки. Квота России сохранилась на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных